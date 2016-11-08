Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konut’unda baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi. İkili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzelendi. Toplantı sonrasında Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı.

“DEAŞ’inde kolayca yenilebilir bir terör örgütü olduğunu gördük”

Bakan Çavuşoğlu, Rakka operasyonu ve ABD’nin YPG’ye silah temini ile Amerikalı bir subayın Ankara’da görev alacağına ilişkin soruya, “Rakka Operasyonu ile ilgili bizim başından beri ortaya koyduğumuz strateji belli. Operasyondan çok operasyondan sonrasını da iyi planlamak lazım. Özellikle Cerablus Operasyonu’ndan sonra yani Fırat Kalkanı Operasyonu’ndan sonra gördük ki, etkili strateji ile DEAŞ kısa sürede birçok şehirden temizlenebilir. Hem koalisyonun içindeki ülkelere güven geldi hem de arazideki ılımlı muhalefetin güveni kendisine tekrar geldi. DEAŞ’inde kolayca yenilebilir bir terör örgütü olduğunu gördük. O neden Rakka’ya yanlış gruplarla özellikle başka terör örgütleri ile gitmenin yanlış olduğunu herkese anlatmaya çalışıyoruz. Başta ABD olmak üzere ve başından beri ABD Rakka’nın kuşatılması içinde yani bu stratejide YPG’nin ya da demokratik güçlerin rol alabileceğini söylediler. En son Dunford’un ziyaretinde de ‘sadece kuşatmada yer alacaklar Rakka’nın içine kesinlikle girmeyecekler’ dediler. Bunun böyle olmasını temenni ederiz. Özellikle ortaklarımızın bize verdiği sözü tutmasını her zaman bekleriz. Biz Türkiye olarak verdiğimiz sözü sonuna kadar tutuyoruz. Münbiç’te verilen söz henüz tutulmadı. Dolayısıyla tüm bu anlaşmalara rağmen bizde temkinli davranıyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz. Esasen yerel güçlerle ve koalisyon içindeki Amerika ve Türkiye’ye başta olmak üzere ülkelerin özel kuvvetleri ile Rakka’da da operasyon başarılı bir şekilde sonuçlanabilir. Bu şekilde yerel halkında desteği kazanılabilir. Ama YPG gibi teröristlerin şehre girmesi demek halkın belki de DEAŞ’a destek vermesi demek. Çünkü iki şeytan arasında halkı tercih yapmak zorunda bırakmamalıyız. Bu şeytan mı iyi bu şeytan mı iyi? İkisi de şeytan ikisi de terörist. Dolayısıyla doğru stratejilerle bunu yapmamız gerekiyor. Bizimde yaptığımız bu” yanıtını verdi.

“ABD’nin YPG’ye silah verdiğini biliyoruz”

“Amerika YPG’ye silah vermediğini söylüyor” diyen Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Kobani’den bu yana silah verildiğini biz biliyoruz. Bu silahların bir kısmını da Türkiye’de PKK’nın elinde yakaladık. Zaten PKK ile YPG arasında hiçbir fark yok. Kimse bize bunun tersini anlatmasın veya ikna etmeye çalışmasın. Biz biliyoruz gerçekleri. Aynı kampı kullanıyorlar. Aynı kadrolar aynı terör örgütü. O nedenle ABD’nin böyle bir terör örgütüne silah vermesi doğru değil. En son YPG’liler bu kuşatma operasyonunun içinde yer almalarını bile nasıl suiistimal ettiler. Amerika’nın da kendilerine silah verdiğini itiraf ettiler. Dolayısıyla bizde ABD’nin YPG’ye silah verdiğini biliyoruz. Vermemeleri konusunda da en son Dunford’un ziyaretinde Genel Kurmay Başkanımız olmak üzere arkadaşlarımız gerekli mesajı vermiştir.”

“Genelkurmay Başkanlığımızın önerisiydi”

Amerikalı üst düzey bir subayın Ankara’da bulunacak olmasının önemli olduğunu vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “ABD Büyükelçiliği’nde olacak. Bu iki silahlı kuvvetler arasında askerler arasındaki diyalogun ve işbirliğinin daha etkili olabilmesi için bizim Genel Kurmay Başkanlığımızın önerisiydi. ABD tarafı da bunu kabul etti. ABD Büyükelçiliği’nde bekleyecek” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti olarak Irak’ı kardeş görüyoruz”

Bakan Çavuşoğlu, Başika Kampı’na ilişkin bir soruya Irak ile görüşmelerinin devam ettiğine vurgu yaparak, “Karşılıklı görüş alışverişimiz devam ediyor. Önerilerimiz devam ediyor. İsteriz ki diplomasi yoluyla gereksiz tırmandırılan bu sorunu biz çözelim. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Irak’ı kardeş görüyoruz. Destek veriyoruz ama ‘Türkiye’ye de biz şimdi istiyoruz. Gelin burada kamp kurun eğitin, sonra bugün içimizde işte farklı problemler var. Mezhepçilikte ön plana çıkmaya başladı. Hadi çıkın sonra biz sizi yine çağırırız.’ Türkiye böyle bir muameleyi kabul etmez. Bizim yaklaşımımız son derece dostane Irak’ın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, istikrarını ve güvenliğini bizde daha fazla savunan bir ülke yoktur. Başından beride böyle olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

“PKK kamplarını da vurucağız”

Musul operasyonlarıyla ilgili ise Bakan Çavuşoğlu, “Belirlediğimiz strateji başarılı bir uygulanıyor. Kimler girsin, girmesin konusunda önerilerimizde dikkate alınıyor. Biz yine sınırda tedbirimizi aldık. Bize yönelik bir tehdit oluşursa, Türkmen kardeşlerimize yönelik bir tehdit oluşursa biz gerekli adımları da hiç çekinmeden atarız. Orada PKK kapmlarında nasıl Türkiye içinde dağlarda inlerinde vuruyorsak, oralardaki PKK kamplarını da vuracağız” dedi.

“Rakka’daki operasyonun başlamasına haftalar var”

Bakan Çavuşoğlu, “Rakka’daki operasyonun başlamasına haftalar var” ifadelerine yer vererek, “Şuanda askerlerimiz bu strateji konusunda görüşüyorlar. Bizim her zamanki önerimiz ve konuştuğumuz yerel güçlere, özel kuvvetlerimizin destek vermesi şuanda Fırat Kalkanı Operasyonu’nda bizim özel güçlerimizin Özgür Suriye Ordusu’na verdiği destek gibi. Başta ABD olmak üzere koalisyonun içindeki ülkelerin özel kuvvetleri ile yerel ılımlı güçlere aktif desteğin verilmesidir” şeklinde konuştu.

“Tüm teröristlerin Almanya’yı tercih etmesi bir tesadüf değildir”

Almanya ve Türkiye arasında yaşanan siyasi gerginliği değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Almanya ile yaşanan gerginliğin Stanmayer ile aramızdaki olan diyalogla bir ilgisi yoktur. Almanya maalesef Türkiye’den yana değil. Her zaman Türkiye Karşıtı olan inisiyatiflerden yana oldu. Öyle gözüküyor ki Türkiye’nin gelişmesini, kalkınmasın istemiyorlar. Bugün 4 binden fazla PKK’lı istedik. Bir tanesini bile geri vermediler. PKK’lar Almanya’nın her şehrinde PKK için, terör için para topluyorlar. Bunu da Alman yönetimi çok iyi biliyor. Geçen İsviçre’deydim. 1tane DHKP-C ‘li 1 PKK’lı istemişiz ikisi de Almanya’ya gitmiş. Bu da tesadüf değildir. DHKP-C’liler de faaliyetlerini Almanya’da faaliyetlerini sürdürüyorlar. FETÖ’cüler neden Almanya’ya gitti. Bu da tesadüf değil. Tüm teröristlerin Almanya’yı tercih etmesi bir tesadüf değildir. Bizde Almanya’ya tepkimizi gösteriyoruz."