Çavuşoğlu: 'Umarım batılı ülkelerden de tam destek alırız'

Arnavutluk'a resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Okulu ‘New York Okulları' bünyesindeki üniversitenin akademik yıl açılış törenine katıldı. Arnavut yetkililere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, Maarif Vakfı Okulunun dönüşüm sürecinin önemine değindi. Okulun üst düzey kalite de eğitim verdiğinden bahseden Çavuşoğlu, “Maarif Vakfı bizim tam desteğimize sahiptir, iki yıl içerisinde şimdiden 30'dan fazla ülkede çok aktif” dedi.

“Arnavutluk bizim için hatırı sayılır bir ülke”

Arnavutluk'un bölgesel ve NATO müttefiki olmaktan öte Türkiye için önemli bir ülke olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Arnavutluk bizim için hatırı sayılır bir ülke, hükümetler ve halklar arasındaki karşılıklı ilişkilerimiz her alanda önemli” ifadelerini kullandı.

Dünyanın zamanlardan geçtiğini ve bu zorluklar ile yalnız hükümetlerin değil toplumlarında etkilendiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, terör, aşırıcılık, düzensiz göç, ekonomik dalgalanmaların bu zorluklar arasında gösterilebileceğini söyledi. “Uluslararası sitemi de tanımlamak zorlaştı” diyen Çavuşoğlu, sitemlerin değiştiği bir döneme girildiğini belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgedeki ve uluslararası arenadaki zorluklarla mücadele etme konusunda elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade etti.

“Problemler bizi etkilerken kafamızı kuma gömemeyiz”

Türkiye'nin dış politikada sahip olduğu ilkelere değinen Çavuşoğlu,“Bunlar birincisi problemler bizi etkilerken kafamızı kuma gömemeyiz, problemler kendi kendilerine çözülmez, birlikte hareket etmeliyiz. Problemlerle baş etmek için bazen kaba güç kullanmak gerekir, Türkiye olarak biz ise yumuşak güce inanıyoruz.. . Son olarak ise yararcı ve sonuç odaklı olmak” dedi.

Suriye'de yaklaşık 7 yıldır devam eden krize hatırlatan Çavuşoğlu, yürütülen diplomatik çabalara değinerek, “Umuyorum ki yalnızca bölgedeki aktörlerden olan Rusya ve İran'dan değil batılı ülkelerden de tam destek alırız” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile yaptıkları görüşmelerde de bu konunun gündeme geldiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de milyonlarca mülteci yaşadığına ve Türk hükümetinin bu konuda yürüttüğü çabaların önemine vurguda bulundu.