Çavuşoğlu’ndan Afrin açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana’da Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Avrupa Karin Kneissl ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Afrin operasyonunun Mayıs ayında biteceği ve Afrin operasyonundan bağımsız olarak Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik Irak yönetimiyle birlikte sınır ötesi operasyonu başlatılması yönündeki açıklamalarına ilişkin, “Hem Suriye’nin hem de Irak’ın tüm terör örgütlerinden temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde siyasi çözümle ilgili attığımız, atacağımız adımlar başarısız olur. Bir ülkenin birliğini, beraberliğini sağlamak için sınır ve toprak bütünlüğünü tesis etmek ve istikrara kavuşabilmesi için terör örgütlerinden temizlenmesi gerekiyor. Sadece DEAŞ’tan değil, El Nusra ve El Kaide’den, PKK/YPG’den de temizlenmesi gerekiyor. Çünkü bunların hepsi terör örgütüdür.

Dolayısıyla bugün bana sorulduğu zaman Mayıs’ta biter mi diye bir an önce bitmesini arzu ederiz. Mayısa da kalmasın bir an önce bitsin. Şimdi kritik aşamalar aşıldı. Dağlık bölgeler ele geçirildi. Sınır kontrolü sağlandı. Afrin’e doğru ilerliyoruz. Afrin’e vardığımız zaman daha da dikkatli olmamız gerekiyor ki siviller etkilenmesin. Bizim amacımız, hedefimiz teröristler. Burada insani yardım konusunda, siviller konusunda herkesten hassasız. Özel eğitimli güçlerimiz gerek jandarma gerek polis olsun Afrin’e gittiler. Dolayısıyla ne kadar erken biterse o kadar erken istikrara kavuşur. Sivil insanlar buraya dönebilir. Tıpkı Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi. Buralar o şehirlerde yaşayan insanlarındır ve Suriye topraklarıdır. Biz bu konularda her zaman hassas olduğumuzu sadece söylemedik, gösterdik” dedi.

Irak’ta, PKK - DEAŞ konusunda önemli başarılar elde edildiğini ancak PKK’nın Irak’tan tamamen temizlenmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Fakat bu dönemde özellikle PKK da Kandil’den ve o bölgedeki dağlardan Süleymaniye hatta Kerkük’e kadar inmeye başladı. Dolayısıyla buralarda terör örgütleri varken Irak da kendisini güvende hissetmez. Irak derken sadece Bağdat’ı kastetmiyorum. PKK’dan en çok rahatsız olan Irak’ta Iraklı Kürtlerdir. Yani Kuzey Irak yönetimidir. PKK birinci derecede bizim düşmanımız diyorlar. PKK ve diğer terör örgütlerinin temizlenmesi bizim için de Irak ve Suriye için de önemli. Bu konuda da birlikte adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin Avcı