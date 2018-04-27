Diğer
Kategoriler

Çavuşoğlu'ndan BM'ye İstanbul teklifi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sonbaharda belki BM'deki genel kurul toplantısından sonra İstanbul'da bir forum düzenlenmesi teklifinde bulunduk. Prensip olarak AB buna sıcak bakıyor" dedi.

Çavuşoğlundan BMye İstanbul teklifi

27 Nisan 2018 11:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı' sıfatıyla, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen, Filistin Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Riyad Maliki ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

Toplantıda, Kudüs konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği’nin gelecek dönemde birlikte neler yapabileceği ve İİT-AB Forumunun canlandırılması konuları ele alındı.
Ortak görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, görüşmede İTT ve AB arasında bir forum düzenlenmesi teklif edildiğini ifade ederek, forumun hangi düzeyde ve ne zaman olacağının, hangi konuların görüşüleceğinin belirleneceğini söyledi. Çavuşoğlu, “Ama biz bugün sonbaharda belki Birleşmiş Milletler'den sonra İstanbul’da bir forum düzenlenmesi teklifinde bulunduk. Prensip olarak Avrupa Birliği tarafı da buna sıcak bakıyor. Ama her iki taraftan arkadaşlarımızı görevlendirdik onlar çalışıp bize fikirlerini getirecekler” dedi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç