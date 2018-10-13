Çavuşoğlu'ndan Brunson açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyareti sırasında basının sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, başkent Londra'ya İngiliz mevkidaşı Jeremy Hunt ile görüşmek için geldiğini belirterek, “Pazartesi günü kendisi ile görüşeceğiz. Bu vesile ile hem buradaki vatandaşlarımız ile hem de STK'lar ile görüşelim dedik. Buradaki medya kuruluşlarımız ile sohbet edelim dedik” ifadelerini kullandı.

Sabah yaptığı bir toplantıya değinen Çavuşoğlu, “Bölgemizdeki son gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduk. İngiliz medyası ile de bir araya geleceğiz. Buraya gelmişken ikili görüşmelerin dışında bazı faaliyetlerde de bulunmak istemiştik” şeklinde konuştu.

"KAŞIKÇI SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR"

Kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Biliyorsunuz Kaşıkçı kaybolduktan sonra, Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girip bir daha çıkmadığı ve kaybolduğundan sonra, biz Türkiye'de bir soruşturma başlattık. Ve bu soruşturma da giderek derinleşiyor ve Suudların teklifi ile tabi bir ortak çalışma grubunun da oluşturulmasında bir görüş birliği var. Ama bu ortak çalışma grubu bizim bu konuda yaptığımız ve yapacağımız soruşturmaların durması anlamına gelmez. Bu soruşturma devam edecek. Bu konunun aydınlanması gerekiyor” dedi

“SUUDİ ARABİSTAN'IN DA BİZİMLE İŞBİRLİĞİ YAPMASI LAZIM”

Suudi Arabistan ile Kaşıkçı'nın kaybolması konusunda ortak bir çalışma yapılabileceğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Diğer taraftan özelikle başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girme konusunda Suudi Arabistan'ın işbirliği yapması lazım. Nerede kayboldu burada, başkonsoloslukta. Dolayısıyla bu soruşturmanın selameti ve her şeyin ortaya çıkması için henüz daha bir işbirliği görmedik. Bunu da görmek istiyoruz. Bizim başsavcılığımız ve teknik arkadaşlarımızın buraya girmesi lazım. Suudi Arabistan'ın da bizimle işbirliği yapması lazım” ifadelerini kullandı.

İki ülkenin yetkililerinin konu üzerine görüşmeye devam ettiklerini belirten Dışişleri Bakanı, “Yine istihbaratımız güvenlik birimlerimiz de İstanbul Başsavcılığımızın tüm talimatlarıyla ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde çalışmaları yürütüyor” şeklinde konuştu.

"BRUNSON MESELESİNDE ABD'NİN TAVRI KABUL EDİLEMEZDİ"

Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasını da değerlendiren Çavuşoğlu, “Brunson'ın kendi tercümanlarının bazı şikayetleri üzerine tutuklanan ve yasal süreci 2 yıldır devam eden bir konuydu Rahip Brunson konusu. Bu süreçte ABD'nin konuya bazen yaklaşımı bizim de kabul edemeyeceğimiz bir boyuttaydı. Tehdit dilini kullanması, hatta 2 bakanımız ile ilgili yaptırım kararının alınması” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Brunson meselesinde aynı şeyi söylediklerini hatırlatarak, “Biz hep şunu söyledik; böyle yaptırımlarla ya da tehditler ile bu işler çözülmez. Bu işi kim çözer, yargı çözer. Zaten 12 Ekim'de davası vardı. Mahkemede deliller şahitler değerlendirildi. Mahkemede neticede suçlu buldu ve 3 sene 1 ay, yanlış hatırlamıyorsam, bir ceza verdi. Buna herkesin saygı duyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ OLMAZ Kİ. HUKUKTAN BAHSEDİYORUZ”

Batılıların bazı konulara yaklaşımını eleştiren Çavuşoğlu, “Amerika veya Batılılar şu anlayış içinde; kendi vatandaşları hangi ülkede bir suça karışırsa karışsın vatandaşları dokunulmaz ve onlar masumdur. Böyle hukukun üstünlüğü olmaz ki. Hukuktan bahsediyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin de yurt dışında suça karışan vatandaşlarının olduğunu ama Türkiye'nin meseleye böyle yaklaşmadığını belirten Çavuşoğlu, “ABD umarım anlamıştır, yani öyle baskı ile vesaire Türkiye'den bir sonuç alınmaz. Bağımsız yargıya bırakacaklar yargı ne karar verirse ona da hepimizin uyması gerekiyor. Olayın özeti budur” dedi.

“HERKES KAŞIKÇI MESELESİNİN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASINI İSTİYOR”

Son olarak Kaşıkçı meselesinin İngiliz mevkidaşı ile yapacağı görüşmede konuşulup konuşulmayacağı sorusuna cevap veren Çavuşoğlu, “Tüm dünya bu konuya odaklanmış. Adeta kitlenmiş durumda. Tabi ortada kaybolan bir şahıs, bir gazeteci, bir can. Herkesin duyarlılık göstermesi doğal. Sadece İngilizler değil, Amerikalılar olsun diğer ülkelerden de, Almanya'dan olsun hem açıklamalar geliyor hem de herkes bu konunun aydınlığa kavuşturulmasını istiyor. O nedenle bu konuyu gündeme getireceğini düşünüyorum. Zaten gittiğimiz her yerde bu konuyu soruyorlar” şeklinde konuştu.

