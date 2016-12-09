TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Çavuşoğlu, Bakanlık olarak FETÖ ile mücadelede seferberlik ilan ettiklerini belirterek, gazi Meclisin çabalarına destek verdiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, “Ankara’ya gelen dışişleri bakanları, uluslararası örgütlerin genel sekreterleri yüce Meclisimizi ziyaret etmiştir. 15 Temmuz gecesi hainlerin gazi Meclisimizi nasıl bombaladığını kendi gözleriyle görmüşlerdir. Milletvekili arkadaşlarımız farklı partilerden heyetler oluşturarak, değişik ülkelere giderek FETÖ örgütünü ve o gece yaşananları muhataplarına anlatmışlardır. Bizde tüm ikili görüşmelerimizde, uluslar arası platformlardaki toplantılarda anlatıyoruz. Dış temsilciliklerimizi Cumhurbaşkanları düzeyinde 74, Başbakan seviyesinde 101, Bakan seviyesinde 729, milletvekili düzeyinde bin 568 resmi girişim yaptılar. Girişimlerimizden sonuç almaya başladık. Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları FETÖ’yü terör örgütü ilan etti. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları FETÖ’yü terör örgütü ilan etti. Asya Parlamenterler Asamblesi FETÖ’yü gecen hafta terör örgütü ilan etti. Azerbaycan’dan Senegal’e, Avrupa’ya kadar 69 FETÖ kuruluşunu ya kapattırdık ya da devrini sağladık. Çabalarımız çerçevesinde bazı FETÖ üyelerinin değişik ülkelerden geri aldık. Türkiye’de nasıl peşindeysek, yurtdışında peşlerini bırakmayacağız, sonuna hesap sormaya devam edeceğiz. Hain FETÖ’yü Türkiye’ye getirmek için Adalet Bakanımızla birlikte çalışıyoruz, takip edeceğiz, yeni yönetimin hassasiyetimizi daha iyi anlayacağını umut ediyoruz. 440 kişinin bakanlığımızla ilişiğini kestik” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, “Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa birliği ilişkilerine kendi iç politikası çerçevesinde kısır bir açıdan bakıyor, bu son derece sağlıksızdır. Türkiye gerçeğini tekrar anlamaya başlayan bir Avrupa’yı görüyoruz. Biz onlardan ayrıcalık istemiyoruz, Türkiye’yi eşit ortak görmek durumundalar. Biz herhangi faslı açmaya hazırız. Hemen bir kurayla istediğimiz bir faslı çekelim, açılış ve kapanış kriterlerini yerine getirmeye nazırız” şeklinde konuştu.

İdam konuyla ilgili Çavuşoğlu, idamı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin değerlendireceğini belirtti.

Kıbrıs müzakerelerine ilişkin olarak Çavuşoğlu, “Siyasi eşitliğe dayalı, kapsamlı bir çözüm öngörülüyor. Türkiye’nin KKTC’nin ilkelerinden taviz vermesi anlamına gelmez. Bu taleplere Türkiye ‘evet’ dememiştir. Rum tarafı karpa ilgili bir şey isteyebilir. Bunu Türk tarafının kabul ettiği anlamına gelmez. Takvime bağlanması önemlidir. Olacaksa da, olmayacaksa da herkes önünü görmelidir. Beşli konferansın tarihinin belirlenmesi önemli. Açıkta kalan, hassas olan konular var. Güvenlik ve garanti konusunda herhangi bir taviz verilmiş değil. Bugün Doğu Akdeniz’de sadece gaz ve petrol için gözünü oraya dikmedi. Ama tüm büyük güçler orada. Suriye’deki durum ortada. Kıbrıs’a yönelik tehdit sadece birbirlerinden kaynaklanan sorundan değil, etrafındaki gelişmelerden kaynaklanan ciddi tehdit var. Biz garanti konusunda Kıbrıs Türk halkının talepleri bizim için kriterdir” diye konuştu.

Fırat Kalkanı Operasyonu’nun başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “El Bab’tan doğuya doğru gidilecek. Menbiç’e Amerikan uzmanlarıyla, bizim uzmanlarımız uzmanlarımızla, oluşan bir ekip gönderdik. Burada incelemelerde bulunuyor. YPG’nin Fırat’ın doğusuna geçtiğinden emin olana kadar çabalarımız devam edecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır. Suriye’nin sorunu sadece bu operasyonla çözülmez. Kapsamlı, kalıcı bir çözüm için siyasi çözüm gerekir. Siyasi çözüm konusunda kararlılığımız nettir” dedi.

Ahmet Umur Öztürk