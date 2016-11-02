Antalya'da gazetecilerin sorularını cevaplandıran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ABD'nin elinde her türlü bilgi ve belgenin bulunduğunu hatırlatarak sonuç beklediklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğuna dair ABD'li yetkililerde de hiçbir şüphe bulunmadığını ve onların istihbaratının da en az Türkiye kadar güçlü olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Onlar zaten biliyor, biz onların elindeki bilgilerle yetinmedik, darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün bulunduğuna dair belgeleri verdik. Şu anda ABD'nin elinde en sağlam deliller ve dosyalar var. Biz FETÖ'nün peşini bırakmayacağız, iade konusunu sürekli hatırlatıyoruz gündemde tutuyoruz tüm temaslarımızda en önemli gündem maddelerinden biri oluyor, geçici tutuklama kararı var ama tutuklanmadı. ABD'de FETÖ okullarıyla ilgili çalışmalar başladı. Los Angeles'te üç okulun lisansının yenilenmemesi kararı alındı. Bunlar her yerde olduğu gibi orada da hem mali hem de personel işleri konusunda sahtekarlık yapmışlar bunlar tespit edildi. ABD'de kurumlar bunun farkında ama siyasilerin de 'Biz de bundan kurtulmak istiyoruz ama' demeden bize vermeleri gerekiyor. İşte anlaşma, deliler, belgeler işte dayanışma örneği. Bir an evvel bu sürecin işletilip hukuki sürecin başlaması ve bize verilmesi gerekiyor" dedi.

İbadi tepkisi

Irak Başbakan'ı İbadi'nin Türkiye'nin sınırdaki güvenlik önlemlerine ilişkin yaptığı tehditler de sorulan Dışişler Bakanı Çavuşoğlu, İbadi'ye sert tepki gösterdi.

Türkiye'nin dostluk, İbadi'nin ise kışkırtıcı mesajlar verdiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biz cevap verince de diğer dost ülkelere de sonra bizim gönderdiğimiz kişilere de 'biz zaten zor durumda bir ülkeyiz bizi zor durumda bırakmayın böyle açıklama yapmayın diyor' Sen niye yapıyorsun? Biz başından beri söylüyoruz biz sınırın öbür tarafına göndermedik. DAEŞ, bizim sınırımıza gelebilir, sınırın diğer tarafında 2 bin tane PKK'lı var PKK dünyanın ve Avrupa'nın terör listesinde mi, evet. Peki DAEŞ'i gösterdiği hassasiyeti Sincar bölesinde toprakları işgal ederek yavaş yavaş siyasilerin de desteğiyle Süleymaniye'ye inmeye çalışan PKK'ya niye göstermiyorsun? Bizim aldığımız tedbirler terör örgütlerine yöneliktir, biz arazide yaşanan her şeyden haberdarız, bölgenin röntgenini çekiyoruz adeta. Bize karşı Suriye'den ve Irak'tan gelebilecek tehditlere karşı tedbir almak zorundayız. Fırat Kalkanıyla niye ilerliyoruz? Tamamen sınırdan temizlememiz lazım, Membiç cebini DAEŞ'e kapatmamız lazım. Güvenli bölge olması lazım. Musul'a niye destek veriyoruz? DAEŞ'in bize saldırıları var, DAEŞ herkese tehdit. Diğer taraftan Türkmen kardeşlerimize yönelik de tehdit oluşmaya başladı, oradaki Türkmen kardeşlerimizin dertleri bizim derdimizdir. Onlara yönelik tehdit bize yöneliktir, Musul'dan kaynaklanan bize bir tehdit olursa, Türkmen kardeşlerimize tehdit olursa Sincar bölgesindeki PKK'nın bazı terör saldırıları konusunda çalışmaları olduğunu Telafer ve Sincar bölgesindeki çalışmaları olduğunu biliyoruz. Olay olduktan sonra tedbir almak zaman alır" ifadelerini kaydetti.

"İbadi Kabadayılık yapmaya kalkıyor"

Türkiye olarak tedbir aldıklarını, sınıra asker sevk ettiklerini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bunu yaptığımızda bu Irak hükümetine yönelik değil ki sen niye art niyetli düşünüyorsun kendi tedbirimizi alıyoruz size de yardım ediyoruz. İçinde bulundukları zor şartlar ve yine kendi aralarındaki mezhepsel ve siyasi kamplaşma, mücadeleler sebebiyle retörik açıklamalar yapıyorlar. Biz Irak'a diyoruz ki Irak bizim dost ve kardeş ülkemiz bu net, ikincisi Irak'ın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını bizden daha iyi destekleyen yoktur, ayrılmaya meyilli olanlara bu mesaj en güçlü şekilde biz verdik başkaları gibi mavi boncuk da dağıtmadık, Irak'ın güvenliği bizim güvenliğimiz kadar önemlidir. Böyle diyen ülkeye kendi içindeki sıkıntılar ya da başka ülkelerin kışkırtmaları sebebiyle böyle açıklamalar yapmak doğru değil, kaldı ki senin gücün varsa niye Musul'u terör örgütlerine teslim ettin? Madem bu kadar güçlüsün niye PKK yıllardır topraklarını işgal ediyor, mücadele edemiyorsun. Zayıfsın, sonra kabadayılık yapmaya kalkıyorsun retorik içine giriyorsun bunlar bizim için boş şeyler biz kendi tedbirlerimizi alacağımızı daha önce ilan ettik o tedbirleri de alacağız" dedi.

Cafer Eser - Sabri Çağlar