Çavuşoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: 'Bu millet sizi affetmeyecek'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Yalova’nın Armutlu ilçesinde kapalı pazar yeri ve sosyal tesislerin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Arslan, "İstanbul-İzmir otoyolu adeta İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir’i birbirine komşu kapısı yaptı. Bunun içinde bu bölgelerde seyahat rahatladı. İnsanımızı seyahat konforu arttı. Bütün bu projeler ekonomi ve sanayi büyümesinde lokomotif köprüsü görüyor. Osmangazi Köprüsü ve otoyol ile Yalova ve Armutlu her tarafa yaklaştı. İnsanlarımız eskiden bu yollara çıkmaktan korkarken, şimdi dünyanın en gelişmiş otoyollarından birinde seyahat ediyor. Sadece Yalova’ya bakanlığımız olarak 1 milyar lira yatırım yaptık. IMF’nin kapısında birkaç milyon bulmak için dilenen Türkiye Cumhuriyeti’nden sadece bugün ulaştırma anlamında 1 milyarlık yatırım yapılıyor. 14 yılda ise 8 milyar yatırım yapılmış" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise, "Neler yaşamadık ki. 2013 yılında 3-5 ağacın arkasına gizlenmek suretiyle iktidarı ve devleti teslim almaya çalıştılar. 17-25 Aralık sürecinde yolsuzluk susturucusu taktırılmış bir yargı darbesiyle iktidarı teslim almaya çalıştılar. Daha sonra 6-7 Ekim Kobani olayları. Oldu bittiyle bir özel bölge oluşturmaya çalıştılar. Sonra çukur ve hendek siyasetiyle aynı şekilde milletimize ve orada yaşayan insanlarımıza hayatı çekilmez kaldılar. Son olarak 40 yıldır bu milletin hücrelerine sirayet etmiş ve bugünün maşası, onların hayallerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş, programlandırılmış bir FETÖ terör örgütü çıkarak bu milletin evlatlarına, ülkemizden temin ettiği uçaklarla, tanklarla, donanımlarla onu yok etmeye, teslim etmeye ve işgal etmeye çalıştılar. Ama hiçbir şeyden kaçmayan, ben kefenimi giydim de bu yola çıktım ibaresiyle kendisine siyaset yolu çizen cumhurbaşkanımızın çıkışı ve milletimizin arkasından gidilerek bayrak teslim edilmedi" açıklamasını yaptı.

"Bu milletten özür dileyeceksin"

"Ortada yaşanan bir senaryo var" diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Onların hepsini bir yere kadar anlayışla karşılayabiliriz. Ama bizim esasen anlayışla karşılamayacağımız, hazmedemeyeceğiz, bizi hayal kırıklığına uğratan nedir biliyor musunuz? Bu ülkeyi idare etmek tasarrufuyla ortaya çıkıp, hem de cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu iddia eden bir siyasi partinin genel başkanının FETÖ ağzıyla düşmanca fikirlerini anlamakta zorlanıyoruz. Siz 2013 yılında Gezi sürecinde milletvekilleriniz aracılığıyla terör estirenlere cebinizden paralar dağıtmış olabilir, Ankara’nın göbeğinde Türk bayrağı yakılırken onlara set kurup savunmuş olabilirsiniz. Hendek terörün estirildiği zaman milletvekillerinizi oraya göndererek devletin katliam yaptığına ilişkin raporlar hazırlattınız. Yargı susturucusu takılmış bu 17-25 Aralık sürecinde illegal görüntü ve ses kayıtlarıyla mecliste dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmış olabilirsiniz. En son olarak geçen hafta Alman dergisine vermiş olduğunuz röportaj en dip ve çukur noktadır. Ana muhalefet partisinin lideri açık açık bu ülkeye düşmanlık etmektedir. Bu ülkede can ve mal güvenliğinin olmadığını ifade etmektedir. Bu yanlıştır, doğru değildir. 15 Temmuz akşamı havaalanında darbecilerle anlaşarak Bakırköy Belediye Başkanının evine sıvışmış olabilirsiniz. Ama bu sözlerinizden kaçamazsınız, sıvışamazsınız. Bu milletten özür dileyeceksiniz. Yoksa bu millet sizi asla affetmez."

"Bu millet sizi affetmeyecektir"

Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Çavuşoğlu, "Almanya’da bir dergide bu beyanlar yayınlanıyor. Ondan sonra bunlar bizim tasvip etmediğimiz, esasen söylemediğimiz şeyler diye ifade geliyor. Aynı dergi kendilerinden teyit aldık da bunu yayınladık diyor. Bir özür var mı? Bu ne pişkinlik? Siz bu Türkiye’nin turizmine, yabancı yatırımcısına aba altından nasıl sopa gösterirsiniz, ülkenin gelişmesinde nasıl bariyer oluyorsunuz? Bu yetkiyi size kim veriyor? Aldığınız 11 milyon oy. CHP’li kardeşlerim, bunun için mi oy verdiniz? Muhalefet, terakki, ilerleme demektir. Yapıcı eleştirilerle iktidara yanlışlarını göstermek, aynı zamanda yol gösterici pozisyonda bulunmak demektir. Eğer işin içerisinde Türkiye varsa, aynı noktada birleşmek demektir. Siz AK Parti ve sayın cumhurbaşkanımızı siyaseten alt edemediğiniz için gerçekten nevriniz dönüyor olabilir. Bunu kabullenemiyor olabilirsiniz. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza olan düşmanlığınızı Türkiye düşmanlığına dönüştüremezsiniz. Buna hakkınız yok. Bu millet bunu affetmez ve sizi affetmeyecektir. İçeride ve dışarıda kim ne yapıyorsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker