Diğer
Kategoriler

Çavuşoğlu'ndan Menbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu, başkent Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlundan Menbiç açıklaması

04 Haziran 2018 20:06

Menbiç’te uygulanacak yol haritası konusunda mutabakata varıldığını söyleyen Çavuşoğlu, “Artık ABD ile ilişkilerimizde topu taca atma döneminin bitmesi lazım, Suriye bunun en önemli adımıdır” ifadelerini kullandı. Suriye konulu Ortak Çalışma Grubu'nun yol haritasının Pompeo ile yapılan görüşmede onaylandığını belirten Çavuşoğlu, “Bu yol haritasının amacı Menbiç’in bütün terör oluşumlarından temizlenip, güvenlik ve istikrarın kalıcı bir şekilde sağlanmasıdır” dedi. 

Obama döneminde verilen bazı sözlerin tutulmadığını, aynı sözlerin yeni dönemde de verildiğini söyleyen Çavuşoğlu, yapılan çalışmaların asıl amacının bölgedeki istikrarın sağlanması olduğunu belirtti. PYD/ PKK bölgeden temizlendikten sonra durumun normalleştirilmesi için çalışacaklarını belirten Çavuşoğlu, “İlk önce PYD/PKK terör örgütünün Menbiç’ten çıkarılması için bir yol haritasının parametreleri üzerinde çalışılacak. Membiç’te PYD/PKK baskısı ile yerlerini terketmek zorunda kalan insanların evlerine geri dönmesi sağlanacaktır” ifadelerini kullandı. 

ABD ve Türkiye’nin Menbiç için hazırlanan yol haritası kapsamında istihbarat, askeriye ve hükümetler düzeyinde işbirliği içinde olacağını belirten Çavuşoğlu, yol haritasının imzalanması kadar bunun uygulanmaya konmasının da önemli olduğunu vurguladı. Bu çalışma grubunun sorunsuz olarak işlemesi halinde Türkiye ve ABD ilişkilerindeki bir problemin daha aşılacağını söyleyen Çavuşoğlu, ikili ilişkilerde oluşan güven probleminin sorumlusu olarak ABD tarafını işaret etti. Yol haritasının uygulanma tarihi hakkında basına yansıyan haberleri yalanlayan Çavuşoğlu, “Net bir gün var, bu sahada atılacak adımlara bağlı. 6 aydan az bir süreden bahsediyoruz” dedi. 

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi almasının ise yalnızca Türkiye’yi ilgilendirdiğini belirten Çavuşoğlu, ABD’den füze sistemi talep ettiklerini ama onlardan olumlu cevap alamamaları üzerine acil ihtiyaçları olması sebebi ile başka alternatiflere yöneldiklerini bildirdi. 

ABD’li mevkidaşı ile yaptığı toplantıda FETÖ’nün ABD’deki yapılanması hakkında bilgi aldığını da söyleyen Çavuşoğlu, “Mike Pompeo, ABD’de FETÖ konusunda FBI’ın çok ciddi çalışmaları olduğunu söyledi” dedi.  

GÜVENLİĞİ TÜRK VE ABD GÜÇLERİ SAĞLAYACAK

Çavuşoğlu, ''Amaç Münbiç'in terör unsurlarından temizlenmesidir. Yerel yönetimin oluşturulmasında işbirliği yapacağız. Menbiçliler evlerine dönecek. Ortak çalışma konusunda ortak bir irade ortaya koyduk. Güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak. Net bir takvim var. Birkaç ayda biter. Yol haritası takvime bağlı. Cumhurbaşkanımız da onayladı'' diye konuştu.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç