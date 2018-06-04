Çavuşoğlu'ndan Menbiç açıklaması

Menbiç’te uygulanacak yol haritası konusunda mutabakata varıldığını söyleyen Çavuşoğlu, “Artık ABD ile ilişkilerimizde topu taca atma döneminin bitmesi lazım, Suriye bunun en önemli adımıdır” ifadelerini kullandı. Suriye konulu Ortak Çalışma Grubu'nun yol haritasının Pompeo ile yapılan görüşmede onaylandığını belirten Çavuşoğlu, “Bu yol haritasının amacı Menbiç’in bütün terör oluşumlarından temizlenip, güvenlik ve istikrarın kalıcı bir şekilde sağlanmasıdır” dedi.

Obama döneminde verilen bazı sözlerin tutulmadığını, aynı sözlerin yeni dönemde de verildiğini söyleyen Çavuşoğlu, yapılan çalışmaların asıl amacının bölgedeki istikrarın sağlanması olduğunu belirtti. PYD/ PKK bölgeden temizlendikten sonra durumun normalleştirilmesi için çalışacaklarını belirten Çavuşoğlu, “İlk önce PYD/PKK terör örgütünün Menbiç’ten çıkarılması için bir yol haritasının parametreleri üzerinde çalışılacak. Membiç’te PYD/PKK baskısı ile yerlerini terketmek zorunda kalan insanların evlerine geri dönmesi sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD ve Türkiye’nin Menbiç için hazırlanan yol haritası kapsamında istihbarat, askeriye ve hükümetler düzeyinde işbirliği içinde olacağını belirten Çavuşoğlu, yol haritasının imzalanması kadar bunun uygulanmaya konmasının da önemli olduğunu vurguladı. Bu çalışma grubunun sorunsuz olarak işlemesi halinde Türkiye ve ABD ilişkilerindeki bir problemin daha aşılacağını söyleyen Çavuşoğlu, ikili ilişkilerde oluşan güven probleminin sorumlusu olarak ABD tarafını işaret etti. Yol haritasının uygulanma tarihi hakkında basına yansıyan haberleri yalanlayan Çavuşoğlu, “Net bir gün var, bu sahada atılacak adımlara bağlı. 6 aydan az bir süreden bahsediyoruz” dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi almasının ise yalnızca Türkiye’yi ilgilendirdiğini belirten Çavuşoğlu, ABD’den füze sistemi talep ettiklerini ama onlardan olumlu cevap alamamaları üzerine acil ihtiyaçları olması sebebi ile başka alternatiflere yöneldiklerini bildirdi.

ABD’li mevkidaşı ile yaptığı toplantıda FETÖ’nün ABD’deki yapılanması hakkında bilgi aldığını da söyleyen Çavuşoğlu, “Mike Pompeo, ABD’de FETÖ konusunda FBI’ın çok ciddi çalışmaları olduğunu söyledi” dedi.

GÜVENLİĞİ TÜRK VE ABD GÜÇLERİ SAĞLAYACAK

Çavuşoğlu, ''Amaç Münbiç'in terör unsurlarından temizlenmesidir. Yerel yönetimin oluşturulmasında işbirliği yapacağız. Menbiçliler evlerine dönecek. Ortak çalışma konusunda ortak bir irade ortaya koyduk. Güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak. Net bir takvim var. Birkaç ayda biter. Yol haritası takvime bağlı. Cumhurbaşkanımız da onayladı'' diye konuştu.