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Çavuşoğlu’ndan şehit ailesine ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehit Uzman Çavuş Tuncay Arslan’ın Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çavuşoğlundan şehit ailesine ziyaret

26 Kasım 2016 23:33

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şırnak Cudi Dağı Bölgesi Çakır Söğüt mevkiinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Tuncay Arslan’nın Korkuteli ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu şehidin babası Celal Arslan, annesi Satı Arslan, kardeşi Fatih Arslan ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ziyarette Antalya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Aydın tarafından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ziyarete AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer de katıldı.

Şehidin babası, annesi ve kardeşleri ile yakından ilgilenen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Nur Pastanelerinin sahibi Fahrettin Karateke’nin babası Muharrem Karateke’nin evine taziye ziyaretinde bulundu.

Etiketler: çavuşoğlu, şehit ailesine ziyaret


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