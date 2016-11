Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Okan Üniversitesinde katıldığı program öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD’deki seçim sonuçlarını değerlendiren Çavuşoğlu, “Her şeyden önce bu seçimlerin Amerika ve dünyaya hayırlı olmasını dileriz. Elbette ki demokratik seçimlerde halkın tercihine herkesin saygı duyması lazım. Bu saygıyı ilk gösteren de sayın Clinton olmuştur. Seçim öncesinde adaylar birbirleriyle ilgili bazı konularda açıklamalar yaptılar. Seçim öncesi bu olabilir. Seçim sonrası kazanan başkan Trump’un Hillary Clinton ile ilgili nezaket içeren sözleri önemlidir. Biz Amerika ile ilişkilerimize her zaman önem veriyoruz. Güvene dayalı ilişkilerimizin gelişmesi lazım. Trump ile birlikte güvene dayalı ilişkilerimizi daha da geliştireceğimizi umut ediyoruz. Bu konuda şüphemiz yok. Elbette her başkan Amerika’nın çıkarlarını savunmak zorunda ama Amerika gibi küresel bir aktör dünyanın sorunlarına da daha duyarlı olmak zorunda. Bizimle işbirliği içerisinde olduğu zaman bu duyarlılık her zaman yapıcı şekilde olur. Çünkü Türkiye olarak dış politikamızın ana unsurlarından biri de insan odaklı, adaletli, yapıcı dış politikadır. İnanıyorum önümüzdeki süreçte ilişkilerimiz ABD ile daha güçlü olacaktır. Trump ekibini de tanıyoruz, kişisel dostluklarımız da var. Hatta sabah arayıp tebrik ettik” diye konuştu.

“Türkiye daha önemli bir ticaret ortağı olabilir”

Trump’un iş adamı olduğunu ve dolayısıyla ekonomiye büyük önem verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu anlamda ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek istiyor birçok ülke ile. Biz bugüne kadar ekonomik ilişkileri geliştirmek için birçok adım attık ama potansiyelin çok gerisinde olduğunu biliyoruz. Siyasi ilişkilerimiz var, NATO içindeyiz ama Amerika bizim dış ticaretimizde ilk 5 ortaktan biri değil. Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi, Türkiye’nin AB ile ABD arasındaki anlaşmaya dahil olması gibi önemli aşamaları aşarsak, bizim Amerika ile ekonomik ilişkilerimiz daha güçlü olur. Trump yönetiminde de bu anlayış var. Türkiye de bu anlamda daha önemli bir ticaret ortağı olabilir buna hazırız” şeklinde konuştu.

“Yeni yönetimden de FETÖ’nün iadesini istiyoruz”

Trump ve yönetiminin FETÖ’ye bakış açısının net olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Esasen biz şu andaki yönetimden FETÖ’nün bir an önce iadesini istiyoruz. Beklentimiz budur. Bu işi savsaklamamaları gerekiyor. Ellerinde güçlü bir dosya var. Delilleri içeren dosyayı aşama aşama ilettik. Adalet Bakanımız en son bir dosya kendi eliyle teslim etti. Şu anda Amerika eğer diyorsa ki ‘bizim elimizde yeterli delil yok’ Biz de deriz ki ‘bu doğru değil. Şu anda elinde en sağlam deliler var’ Bir an önce geçici tutuklanmasını ve bize iade edilmesini bekliyoruz. Yeni yönetimden de bu talebimiz elbette geçerli. Türkiye’de darbe girişimi yapıldıktan sonra Trump’un Türkiye’ye yönelik sözlerini hatırlatıyoruz. Cumhurbaşkanımıza yönelik gayet pozitif sözler söylemiştir. Darbe girişimine karşı tavrını koymuştur. Bizim yeni yönetimden gerçekten her alanda olduğu gibi bu konuda da beklentilerimiz açıktır” ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa Birliği konusundaki çağrısının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk çağrısı değildir. Defalarca AB Türkiye’yi oyalarken, Türkiye’ye yönelik mesnetsiz suçlamalarda bulunurken de sayın Cumhurbaşkanımız ‘eğer bizi istemiyorsanız bunu net söyleyin, bizi oyalamayın’ diyordu. Şimdi de darbe girişiminden sonra ’yok şöyle olursa üyelik durur’. Biz de diyoruz ki bizimle böyle tehditvari şekilde ilişkilerinizi sürdüremezseniz. Ne yapmak istiyorsanız kararınızı verin. Durdurmak istiyorsanız da durdurun. Biz buna hazırız. Ama bizi eşit bir ortak olarak görmek zorundasınız. Bu bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Başından beri bu mesajı veriyoruz”

“Rusya ilişkilerimiz henüz uçak düşürme öncesi döneme ulaşmadı”

Çavuşoğlu, bir soru üzerine Türkiye- Rusya ilişkilerinin geldiği noktayı da değerlendirdi. Çavuşoğlu, “Rusya ile ilişkilerimiz henüz uçak düşürme öncesi döneme ulaşmadı. Ama o dönemin daha da ilerisine gitmek için kararlılık var. Mekanizmalarımız var. 3 defa görüşme oldu cumhurbaşkanlarımız arasında. 2017 başında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı yine Rusya’da gerçekleşecek. Onun öncesinde Lavrov’la hazırlık toplantısı yapacağız. Bazı konularda görüş ayrılığımız olabilir. Kırım konusunda, Suriye konusunda, Esad konusunda. Ama bu konularda da diyaloğumuz var. Özelikle Suriye konusunda oluşturduğumuz yeni bir mekanizma var. Biz doğru bildiklerimizi, düşüncelerimizi hem ikili ilişkilerimiz bakımından, hem bölgesel işbirliği bakımından Rusya ile paylaşıyoruz. İlişkilerimizi daha ileri götürme konusunda ortak bir irade var. Rusya ile ilişkileri ileriye götürmemiz, AB ilişiklerine ya da başka ilişkilerimize alternatif değil, tamamlayıcıdır. Uçak düşürme öncesinde Rusya ile ilişkilerimizin çok iyiyken bile biz bunu bir alternatif görmedik. Çünkü Türkiye çok yönlü bir dış politika izlemeli. Çok yönlü dış politika izlemeli ve ilişkiler dengeli sürdürülmelidir” dedi.