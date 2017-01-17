Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın yemin törenine katılmasına ilişkin, "Henüz görevi devralmadıkları için ikili görüşmeler yapmak mevcut yönetime karşı doğru olmaz. Önümüzdeki süreçte nasıl hareket edeceğiz, ne yapacağız, nasıl görüşeceğiz bunları yeni göreve gelecek dostlarımızla ele alma fırsatı bulacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenen toplantıda akademisyenlerle bir araya geldi.

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın yemin törenine katılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Yeni seçilen başkan ve ekibinin görevi ayın 20’sinde devralacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, programda yemin töreni dahil birçok etkinliğin olduğunu kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, etkinlikler için bir organizasyon komitesinin kurulduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, kurulan organizasyon komitesinin kendilerini birçok etkinliğe katılmaları için davet ettiğini belirterek, "Bunun içinde yemekler var, çalışma toplantılar var ve tabii ki yemin töreni var. Yemin töreninin hangi kısmına katılacağız onu gittiğimiz zaman göreceğiz. Ama katılacağımız toplantılarda görevi devralacak, yeni yönetimde yer alacak seçilmiş başkanın yakın ekibi de olacak. Buralarda kendileriyle de görüşme imkanımız olacak. Henüz görevi devralmadıkları için ikili görüşmeler yapmak mevcut yönetime karşı doğru olmaz. Şuandaki yönetim de bunu tercih ediyor. Önümüzdeki süreçte nasıl hareket edeceğiz, ne yapacağız, nasıl görüşeceğiz bunları yeni göreve gelecek dostlarımızla ele alma fırsatı bulacağız. Böyle bir davet aldık, biz de katılıyoruz" diye konuştu.