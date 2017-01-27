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Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası Avrupa panikledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'ın darbeci askerleri geri vermemesi sonrasında yaptığı açıklamalar Avrupa ülkelerini tutuşturdu.

Çavuşoğlunun açıklamaları sonrası Avrupa panikledi

27 Ocak 2017 16:44

Dün Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin darbeci 8 FETÖ'cü askeri geri vermemesi kararı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi. Çavuşoğlu'nun yaptığı; "Yunanistan ile aramızda Avrupa Birliği ile imzaladığımız göç anlaşmasının yanında ikili geri kabul anlaşması var. Bu geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız. Teröristlere, hainlere, darbecilere sahip çıkan ülkelere biz de olumlu bakamayız. Yunanistan'ın da bunu bilmesi lazım." açıklaması ise Avrupa Birliği ülkelerinde panik oluşturdu.

"AVRUPA'DA PANİK HAVASI HAKİM"

Yaşanan gelişmelerin ardından NTV Avrupa Temsilcisi Kayhan Karaca yaşananları şöyle anlattı; "Bu durum Avrupa ülkeleri için felaket senaryosu. Dolayısıyla hemen Avrupa Birliği kulislerinde yankı uyandırdı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü az önce yaptığı açıklamada; "Türkiye ile Yunanistan arasında göçmen geri kabul anlaşmasının uygulanmaya devam edeceklerine inandıklarını" söyledi. Bunu Ankara'ya mesaj olarak değerlendirebiliriz. Şunu belirtmekte fayda var Türkiye ile Yunanistan arasındaki geri kabul anlaşması Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki göçmen anlaşmasının temelini oluşturuyor. Eğer; Türkiye ile Yunanistan arasındaki geri kabul anlaşması işlemezse, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki geri kabul anlaşması da otomatik olarak rafa kalkmış oluyor, pratikte işlemeyecek. Avrupa Birliği kulislerinde bir panik havası hakim ve Türk hükümetinden daha fazla bilgi bekliyorlar. Angela Merkel'in Türkiye ziyareti son anda iptal olmazsa, bu gelişmeler görüşmenin ana konusu olacak."

Kaynak: NTV


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