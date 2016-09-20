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Çay bahçesindeki kavga kanlı bitti

Bursa’da bir çay ocağında çıkan kavgada bir kişi başından ve bacağından vurularak ağır yaralandı.

Çay bahçesindeki kavga kanlı bitti

20 Eylül 2016 07:20

Olay, Merkez Yıldırım İlçes’ne bağlı Siteler Mahallesi Selçukbey Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Arif Akçay ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi aralarında tartışmaya başladı. Konusu henüz bilinmeyen sözlü tartışma büyüyünce Akçay çay bahçesinden uzaklaşmak için caddeye doğru yönelince tartıştığı kişi Akçay’a doğru 3 el ateş etti. Açılan ateşte Akçay başından ve Bacağından yaralandı. Akçay kanlar içinde yere yığılırken, kimliği belirsiz şahıs olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçay Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine ardından Muradiye Devlet Hastenesine götürüldü. Ameliyata alınan Arif Akçay’ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: çay bahçesi, kavga


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