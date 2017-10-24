Çay içen doktorun başına cam tabaka düştü

Olay, dün gece saatlerinde Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa’da özel bir hastanede görev yapan nöbetçi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar, çay içmek için acil servis önündeki banka oturdu.

Dr. Uzar arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada şiddetli rüzgar nedeniyle hemen arkasında bulunan binanın pencere camı yerinden çıkarak Dr. Uzar’ın başına düştü. Kanlar içinde yere yığılan doktor hemen görev yaptığı özel hastanenin acil servisine kaldırıldı. Burada hemen ameliyata alınan Dr. Uzar 2 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Beyninde ve kafa tasında bir hasarın oluşmadığı öğrenilen Dr. Uzar’ın yüzünde derin kesikler olduğu belirtildi. Dr. Uzar’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aykut Yeniçağ

