Çay içerken hayatlarının şokunu yaşadılar! Dükkana dalan araç...

Olay, saat 10.30 sıralarında Kağıthane’de bir cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir eden bir araca başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücülerinden biri, cadde üzerinde bulunan mir büfenin içerisinde daldı. Bu esnada büfe içerisinde oturarak çay içen iki müşteri, büfeye dalan araç ile dondurma dolabı arasında sıkıştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kazazedelerden biri dükkan içerisinde dalan araç sürücüsüne saldırarak darp etti. Dükkan içerisinde bulunan diğer vatandaşlar kavgayı ayırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.Görüntülerde araç dükkana giriyor ve iki kişiyi altına alıyor.Kazadan yara almadan kurtulan şahıslardan biri ise sürücüye dayak atıyor.

"Müşteriler tezgaha kadar savruldu"

Kaza anını anlatan dükkan sahibi Mustafa Can, “Kaza yapan iki araçtan biri direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana daldı. İçeride iki müşteri oturuyordu. Çarpmanın etkisiyle müşteriler tezgahın oraya kadar savruldu. Yaralı olan müşteriyi hastaneye gönderdik. Durumları iyi” dedi.

Emrah Kuş