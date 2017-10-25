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Çay ocağında 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Jandarma ekipleri düzenlediği Bağcılar’da bir çay ocağına düzenlediği operasyonda 50 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Toplam ağırlığı 20 kilo 200 gram olan uyuşturucuya el koyan ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.

Çay ocağında 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

25 Ekim 2017 09:09
Çay ocağında 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Jandarma ekipleri, Bağcılar, Sultangazi ve Arnavutköy ilçeleri başta olmak üzere İstanbul İli genelinde uyuşturucu hap satışı yapan M.Ç. isimli bir kişiyi takibe aldı. Şahsın Bağcılarda bulunan bir çay ocağında bulunduğu ve burada elinde bulundurduğu hapların satışını yapacağından şüphelenen ekipler, söz konusu adreste arama yaptı. Jandarma ekipleri, kırmızı renkli bir spor çanta içerisinde toplam ağırlığı 20 kilo 200 gram olan 50 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekipler çay ocağı sahibi M.E. ile M.Ç isimli şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen iki şüpheliden çay ocağı sahibi M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: bağcılar, İstanbul

 

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