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Çaya zam geldi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Kahveciler Odası üyelerinin talepleri doğrultusunda çaya zam geldi.

Çaya zam geldi

26 Ekim 2016 11:14

Lüleburgaz Kahveciler Odası Başkanı Nazif Kıvılcım, üyelerin talepleri üzerine çaya zam yapıldığını duyurdu. Uzun bir süredir çaya zam yapılmadığına dikkat çeken Kıvılcım, "Kahvehanelerde uzun bir süredir çay fiyatlarında artış yapılmadı. 2 yıl 9 aydır çaya zam yapılmamıştı. Artan maliyetler sebebiyle üyelerimizin istekleri doğrultusunda çaya zam yapıldı. Civar ilçe ve illerde bu zam 1 yıl önce gelmişti. Biz daha yeni bu fiyat tarifesine geçtik. Kim zamlı fiyattan çay ve diğer meşrubatları satıyorsa yeni fiyat tarifesini bulundurması gerekiyor. Vatandaşların yeni fiyat zammı tarifesini çay içtiği yere sorsunlar" ifadelerini kullandı. 

Kaner Akaner


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