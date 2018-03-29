Diğer
Kategoriler

Çaycuma'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çaycumada otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

29 Mart 2018 03:16

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde meydana geldi. Bartın'a seyir halindeki İ.Ç. idaresindeki 06 VCE 61 plakalı otomobil, karşı yönden gelen K.M. idaresindeki 67 ZV 716 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler İ.Ç., K.M. ve eşi Fatime M. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatime M. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücülerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: Çaycuma, kaza, Zonguldak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç