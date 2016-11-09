Edinilen bilgiye göre kaza, Saltukova beldesi Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 06 FT 8188 plakalı TIR, Ş.K. idaresindeki 67 NP 365 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartılan yarıl sürücü, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Emrah Yıldız - Gürkan Miyanyedi

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