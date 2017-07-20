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Çayda kaybolan gencin cesedi bulundu

Batman’da balık avlamaya gittiği çayda kuzeniyle birlikte kaybolan Serdar Kurum’un da cesedine ulaşıldı.

Çayda kaybolan gencin cesedi bulundu

20 Temmuz 2017 11:34

Edinilen bilgilere göre, önceki gün balık avlamak için Batman Çayı’na giren Ercan Eripek (14) ve kuzeni Serkan Kurum (17), bir süre sonra kayıplara karıştı. Çayda kaybolduğu değerlendirilen kuzenlerin bulunması için geniş kapsamlı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi ile Tatvan Dalgıç Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, dün kuzenlerden Ercan Eripek'in cesedine ulaşıldı. Devam eden çalışmalarda bugün ise Serkan Kurum’un cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.  

Osman Arslan

Etiketler: Batman, boğulma


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