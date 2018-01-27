Çayda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Divriği ilçesi İstasyon mevkinde Çaltı Çayı'ndan karşıya geçmek isteyen köpek çayın ortasında mahsur kaldı. Köpeği görenler durumu Divriği Belediyesi ekiplerine haber verdi. Donarak ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve açlıktan bitkin düşen köpeği kurtarmak için bölgeye giden ekipler hazırlıklarını yaptıktan sonra soğuk havaya rağmen çaya girdi. Köpeğe zarar gelmemesi için dikkatlice yürütülen çalışmalarla köpek çayın ortasında mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan köpeğe belediye ekipleri tarafından ekmek ve süt verildi. Veteriner hekim tarafından kontrolü yapılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uğur Yiğit