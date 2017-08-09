Çaydanlık hediyesi evinden etti

Ümraniye Dudullu’da yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Kaya'nın 500 bin liralık evi, akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemiyle icralık oldu. Mehmet Kaya 2013 yılında evini bir ilan sitesinden satılığa çıkardı. Evin satılık olduğunu gören A.Y., Mehmet Kaya’yı arayarak evine talip olduğunu söyledi. Evi kimseye satmamasını, kendisinin alacağını söyleyen A.Y., Mehmet Kaya’yı arayarak kargo yoluyla çaydanlık hediye gönderdiğini söyledi. Kaya’nın ikamet adresine gelen kargocu hediyeyi teslim alma karşılığında imza talebinde bulundu. Mehmet Kaya hediyeyi almamak istese de kargocunun ısrarı üzerine hediyeyi alarak imzayı attı. 3 ay sonra evinin vergi borcu olup olmadığını öğrenmek için e-devletten sorgulama yapan Mehmet Kaya evinin icralık olduğunu öğrendi. Bunun üzerine kargo şubesine giden Mehmet Kaya’ya kargo yetkilileri, kendisine herhangi bir paket getirmediklerini söyledi. Dolandırıldığını fark eden Mehmet Kaya polise giderek şikayette bulundu.

Sahte postacı giysisi ile senede imza attırmışlar

İddiaya göre, kapıya hediye getiren kargo personelinin sahte olduğu, Mehmet Kaya’nın teslimat karşılığı attığı imzanın da 189 bin TL’lik senet olduğu ortaya çıktı. Dolandırıldığını söyleyen Mehmet Kaya, “2013 senesinde bir siteye evimi satmak için ilan verdim. 2013 Kasım ayıdan A.Y. adında biri bizi aradı. Evi almak istedi 480 bin liraya anlaştık. Telefonda 5-6 kez geleceğim dedi gelmedi. Ama bana dedi ki, evi yüzde yüz alacağım sakın satma 28 Şubat 2014’te para elinde dedi. Size bir hediyem var, bir hediye göndereceğim dedi. Ben kabul etmedim. Kargoya verdim dedi. 3 gün sonra kargo geldi. Üzerinde kargo ismi olduğu için kuşkulanmadım. Bana bir çaydanlık verdi. Ayıp olmasın diye geri çevirmedim. Kargocu bana teslim ettiğine dair adımı, soyadımı yazarak kağıda imza attırdı. Aradan 2 ay geçti oğluma dedim ki, evin vergi borcu var mı dedim. Oğlum bakıyor ki ev haciz olmuş. O zaman anladık dolandırıldığımızı. Ben de Ümraniye’deki kargoya gittim. Kasım 2013’te bana sizden bir kargo gelmişti kimden geldi adres var mı diye sordum. Kargocu bana paket getirmediğini söyledi. Kargocu, 'amca seni dolandırmışlar, sahte kargo arabasıyla gelmişlerdir' dedi” şeklinde konuştu.

İhbarnameler gelmeye başladığını belirten Kaya, “Ben aldım ihbarnameleri oğluma verdim oğlum okurken kapı çaldı biri geldi. Kargocu kıyafetinde, ihbarnameyi yanlış getirdiğini söyleyerek geri aldı. Senette 189 bin lira yazı yazmışlar. Ve bu olay 2013 Kasım ayında oldu. Ama senette tarih 2009 senesinde verildiği yazıyor. 2010 senesinde ödenmesi var ödenmiyor 287 bin lira oluyor. Zaten benim bir gelirim yok böyle bir para almadım. Ben emekli maaşımda o parayı nasıl ödeyeceğim. Ben senet üzerinde yazan M.D. diye bir şahsı tanımıyorum. M.D. hayali bir adam, TC’si yok, adresi yok. Mahkemeye gidiyoruz hakim bu adamı mahkemeye çağırmıyor. 3 mahkeme oldu hiçbirine gelmedi. Zaten gelse savunma güçleri yok ben adamları hiç görmedim” dedi.

"Benim sesimi duysunlar" diyen Kaya, "Sahte postacı kargo ile telefonla beni iyi niyetimden dolayı dolandırdılar. 20 nüfusum ben, yazık günah bize insanlıktan çıktım ben eridim. Böyle adalet kanun olamaz. Adam mahkemeye gelmiyor. Benim sesimi duysunlar, bana sahip çıksınlar, yazık günahtır. Yetkililere sesleniyorum benim evimi, çaydanlığa vermesinler. Davacıyım M.D. ile C.K.’nin hakimin karşına gelmesini istiyorum. Çağlayan adliyesinde 25 Ekim 2017’de mahkeme var. Hakimin M.D. ile C.K.’yi karşıma çıkarmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

