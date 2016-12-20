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Çaydanlık nasıl temizlenir?

Dış yüzeyi yanan, is tutan, kararmış ve içi dibi kararan, kireç tutan, yağ lekesi tutmuş alüminyum, bakır, çelik çaydanlıkları evde temizlemenin ve parlatmanın en basit ve kolay yöntemlerinden bazıları sizlerle hanımlar.

Çaydanlık nasıl temizlenir?

20 Aralık 2016 18:00

Çok çok önceleri çaydanlıkların dış yüzeyi kalaylanarak temizleniyordu. Ama şimdi hem çaydanlıklar için kullanılan malzemeler değişti hem de teknolojiyle birlikte evde üretilen püf noktalar arttı.

Çaydanlık Nasıl Temizlenir?

Kararan ve kireç tutan çaydanlığın dibini temizlemek için ihtiyacınız olan malzemeler sirke ve karbonat. Çaydanlığın içine sirke doldurup bir gece bekletmelisiniz. Ardından çaydanlığın içinde bir miktar sirke bırakıp, kalanını dökün. Çaydanlıkta kalan sirkenin içine bir yemek kaşığı karbonat ekleyin. Bir dakika sonra, bulaşık fırçasıyla ya da süngerle ovarak, kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Üstelik geride herhangi bir kimyasal madde kalıntısı da kalmayacak.

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