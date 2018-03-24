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Çayı 2 yıldır 50 kuruşa satıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir kahvehane işletmecisi enflasyona inat 2 yıldır çayı 50 kuruşa satıyor. Ucuz çay satmaya devam edeceğini anlatan işletmeci, müşterilerinin memnun olduğunu söyledi.

Çayı 2 yıldır 50 kuruşa satıyor

24 Mart 2018 23:37

İlçenin Kavakdibi Caddesinde 2 yıldan beri kahvehane işleten 3 çocuk babası 47 yaşındaki Uğur Eroğlu, 2 yıldan bu yana çayı 50 kuruşa satıyor. Başka çay ocağı ve kahvehanelerde 1-1,5 liraya satılan çayı 50 kuruşa satan Eroğlu’nun müşterileri de fiyatlardan ve çay kalitesinden çok memnun olduklarını söyledi.

Çaycılığın baba mesleği olduğunu anlatan Uğur Eroğlu, "Kahvehanecilik baba mesleğim. Kavakdibi Caddesinde 2 yıldan beri 50 kuruşa çay satıyorum. Diğer kahvehanelerde ve çay ocaklarında çay 1-1,5 lirayken bende 50 kuruş. Müşterilerim benden memnun. Beni kurtarıyor. Müşterilerimize bu fiyattan hizmet etmekten memnunum. Zam yapmadan kıraathanemi işletmeye devam edeceğim. Müşterilerim benden memnun. Ben de müşterilerimden memnunum" dedi.

Müşterilerden İsmail Budak, "Buranın müdavimiyiz. Çayları 50 kuruş ama gerçekten kaliteli çay yapıyor. Ben memnunum" dedi. Çağlar Yıldırım da,"Uğur ağabey 2 yıldır burada. Biz de onun yanında esnaflık yapıyoruz. Çayı ucuz ama gerçekten kaliteli çay yapıyor. Vatandaşa hizmet böyle olur" diye konuştu.  

Fatma Talay
 

 

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