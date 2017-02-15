Diğer
Kategoriler

ÇAYKUR, Afrika pazarını genişletiyor

ÇAYKUR, Afrika pazarını genişletmeye devam ediyor.


15 Şubat 2017 17:21

Türk çayının ve ÇAYKUR’un tüm dünyada yer alması için çalışmalarına aralıksız devam eden ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Malili iş adamları ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Malili iş adamları ile gerçekleştirilen görüşme sonucunda ÇAYKUR, Afrika pazar ağına Mali, Nijer ve Burkina Faso’yu da kattı.

Anlaşma yapılan Mali şirketinin 40 yıla yakın süredir gıda sektöründe yer aldığı, ürünlerin ihraç edileceği üç ülkede de her bölgede dağıtım ağına sahip olduğunu belirten İmdat Sütlüoğlu, “Afrika önem verdiğimiz bir bölge, burada ürünlerimizin yer almasını istiyoruz. ÇAYKUR Afrika’da ilgi görüyor, biz de bu ilgiye kayıtsız kalmıyoruz ve yeni ülkelerle ÇAYKUR ürünlerini buluşturmak için anlaşmalar yapıyoruz.

En son anlaşmamız da Mali ile yaptık. Mali’de en çok ‘Siyah Süzen Poşet Çay’ ürünümüz talep ediliyor. Yaptığımız anlaşma Mali dışında Nijer ve Burkina Faso ülkelerini de içeriyor. Bundan böyle tüm ürünlerimizle bu üç ülkede de yer alacağız” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: afrika pazarı, çaykur


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!