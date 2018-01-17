ÇAYKUR Batı Afrika'ya çıkarma yaptı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Afrika’ya ayrı bir ilgi gösterdiklerini, geçen yıllarda oluşturdukları bayi ağı ile Mali’de ÇAYKUR ürünlerinin raflarda yerini almaya başladığını ve gösterilen yoğun ilgi ve alaka karşısında burada daha etkili bir çalışma başlattıklarını söyledi. Mali’de yapılan pazar çalışmalarıyla yakından ilgilenen Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu “Ürünlerimiz Afrika’da ilgi görüyor, bayimizle birlikte güçlü bir dağıtım ağı kurarak buradaki tüketicilerin ürünlerimize kolay ulaşımını sağlayabilecek bir yapı oluşturduk. Mali sokaklarında ÇAYKUR logolu araçlarla adeta Türkiye’deymişiz duygusu yaşadık"

Bayi ziyaretlerinin ardından Türkiye’nin Mali Bamako Büyükelçisi Hikmet Renan Şekeroğlu’nu ziyaret eden ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunup Büyükelçi Şekeroğlu’na ÇAYKUR ürünlerinden oluşan hediye ikram etti.

Bayram Ali Sarı