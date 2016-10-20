Fransa'nın başkenti, Paris'te düzenlenen Uluslararası SIAL Gıda fuarına katılan ÇAYKUR, hedef büyüterek 80 ülkedeki pazar payını bütün dünya ülkelerine yaymayı hedefliyor.

Paris SIAL Gıda Fuarı'na, 120 ülkeden 5 binin üzerinde firma katılırken, fuarın en çok ilgi gören firmaları arasında, Türk çayını dünya ülkelerine tanıtan, ÇAYKUR yer aldı.

ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Sütlüoğlu, "Bölgenin en büyük ve ülkemizin sayılı ekonomik sanayi kuruluşlarından biri olan ÇAYKUR, bir dünya markası olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor."

“ÇAYKUR bir dünya markası”

ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Sütlüoğlu; “Bizim hedefimiz bütün dünya pazarlarına açılmak. Çaykur, şuan 80 ülkede var, bu ülke sayısını da her geçen yıl artırıyoruz. Bu anlamda fuarlar çok önemli buluşma alanlarıdır. Alıcıların, satıcıların ve tüketicilerin buluştuğu organizasyonlardır. Dünya ticareti, büyük oranda fuarlarda şekilleniyor. Biz fuarlar yoluyla, ÇAYKUR’un bilinirliğini artırıyoruz. Bugün diyebiliriz ki ÇAYKUR, dünyada bilinen, takip edilen bir markadır.”

“ÇAYKUR’un her ürünü ayrı bir marka”

Fuarlarda ÇAYKUR’un birçok ürününün tanıtımını yaptıklarını ifade eden Sütlüoğlu; “Dünya pazarlarında siyah çayın yanı sıra, yeşil çay, bitki ve meyve karışımlı çaylarla birlikte “didi” markalı soğuk çayımızla hızla büyüyoruz. Hedefimiz bütün dünyada olmak. Bunun için tanıtımlarımızı sürdürüyoruz.”

“Türk çayı organik üretiliyor”

Türk çayını, dünyada çay yetişen diğer yerlerden ayıran özelliğini anlatan ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Sütlüoğlu; “ Tüketimi gün geçtikçe artan organik çay; Tarımında kimyasal ilaç ve üretiminde katkı maddesi kullanılmadan üretilen Türk çayıdır. Bunun nedeni, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin benzersiz iklim özelliği sayesinde, dünyada üzerine kar yağan tek çay olmasıdır. Çaykur, gelecekte tüm çay havzalarının organik tarıma geçirilmesi için çalışıyor. Organik çay ile dünya pazarlarında geniş bir yer edinmeyi hedefliyoruz. Avrupa’da özellikle organik ürünlere ayrı bir ilgi var. Ürünlerimizin organik olması ilaç ve katkı maddesi kullanılmaması Avrupalı tüketicileri cezbediyor.”

ÇAYKUR’dan ‘Çayla’ çay evleri

Çaykur Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Sütlüoğlu; “ÇAYKUR kalitesiyle birlikte geleneksel çay kültürümüz ve evrensel mağazacılık anlayışını birleştirerek, yepyeni bir çay evi konsepti oluşturduk. 2017 yılında gerek ülkemizde gerekse dünya da “Çayla” adıyla çay evlerimizi açacağız. Çayla çay evlerinde, 60’a yakın farklı çay karışımları ve çaya eşlik eden özel yiyecekler olacak. Yurtdışında ilk ‘’Çayla’’mağazamızı ise Mekke’de hizmete açacağız.” dedi.

