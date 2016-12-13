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Çaykur Rize'den Kasımpaşa’da 6 gol

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Çaykur Rizespor’un 6-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Çaykur Rizeden Kasımpaşada 6 gol

13 Aralık 2016 20:43

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Robin Yalçın’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Oğuz Han Aynaoğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

24. dakikada Patrik Tuszynski’nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Saadane’nin sert vuruşunda top auta gitti.

42. dakikada Tuszynski’nin ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Saadane meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

46. dakikada topla birlikte ceza yayına gelen Recep Niyaz’in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

51. dakikada Saadane’nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ahmet İlhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

58. dakikada Özgür Çek’in ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tuszynski aşırtma vuruşla ağları havalandırdı. 0-3

61. dakikada Robin Yalçın’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

74. dakikada sol kanatta topla buluşan Dhurgham Ismail’in ön direğe ortasında Ferhat Kiraz ters bir vuruşla topu kendi kalesine attı. 0-5

84. dakikada Özgür Çek’in ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Robin Yalçın meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-6

85. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Bengali Koita’nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-6

KÜNYE

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Çınar xx, İsmail Şencan xx, Arkın Akgöl xx

Kasımpaşa: Kadem Burak Yaşar xx, Otigba x, Bozhikov x, Hamit Yıldırım x, Ferhat Kiraz x, Ahmed Ildiz x, Hasan Bilal x, David Pavelka xx (Strahil Popov dk. 60 x), Herolind Shala xx, Turgut Doğan Şahin xx (Bartu Kurtuldu dk. 81 x), Batuhan Altıntaş x (Koita dk. 60 xx)

Yedekler: Emirhan Emir, Burak Turan, Hakan Demir, İsmail Ayaz

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Oboabona xx (Furkan dk. 79 x), Ümit x (Ahmet İlhan dk. 34 xx), Ali Faez Atiyah xx, Özgür xx, Saadane xx, Recep Niyaz xx, Robin Yalçın xx, Patrik Tuszynski xx (Dhurgham Ismail dk. 67 x), Oğuz Han Aynaoğlu xx, Mehmet Akyüz xx

Yedekler: Alperen, Mohamed Ali Yaakoubi, Oğulcan, Muhammed Emin Balcılar

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Oğuz Han Aynaoğlu (dk. 12), Saadane (dk. 42), Patrik Tuszynski (dk. 58), Recep Niyaz (dk. 61), Ferhat Kiraz (dk. 74 k.k.), Robin Yalçın (dk. 84) (Çaykur Rizespor), Bengali Koita (dk. 85) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Hasan Bilal (Kasımpaşa)

Etiketler: çaykur rizespor, kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grub


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