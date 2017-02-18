Maçtan dakikalar

23. dakikada Yasin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Josue arka direğe yerden gönderdiği topu önüne alan Podolski sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Dıallo'nun solundan ağlarla buluşturdu. 0-1

29. dakikada sağ taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağında Ahmet İlhan'ın yaptığı ortada kaleye yönelen meşin yuvarlağı Muslera kontrol etti.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sabri içeriye doğru kat ettikten sonra Podolski'yle ver-kaç yaptı. Sabri'nin vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

58. dakikada Recep Niyaz'ın sol taraftan getirdiği topu ceza yayı üzerindeki Janster'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

67. dakikada Recep Niyaz'ın sol taraftan arka direğe ortasında Janster'in gelişine vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

74. dakikada gelişen Galatasaray atağından Rodrigues sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Tolga Çiğerci'nin önüne meşin yuvarlağı bıraktı. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda kaleci Diallo'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

76. dakikada Özgür Çek ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından düzgün bir vuruşla ağalarla buluşturdu. 1-1

84. dakikada Özgür Çek'in ceza sahası dışı çaprazından vuruşunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Semih'in sol taraftan ceza sahası içine gönderdiği topa Yasin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi Stadyumu

Hakemler: Halis Özkahya xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx

Çaykur Rizespor: Diallo x, Mehmet Akyüz x (Igiebor dk. 62 x), Oboabona x, Ümit Kurt x (Ali Yakoubi dk. 43 x), Özgür Çek x, Dhurgham Ismail x, Janster x (Tuszynskıi dk. 71 x), Petrucci x, Ahmet İlhan x, Recep Niyaz xx, Edomwonyı x

Yedekler: Gökhan Akkan, Robin Yalçın, Oğulcan Çağlayan, Saadene

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Chedjou xx, Semih Kaya xx, Lınnes x (Ahmet Çalık dk. 72 x), Nigel De Jong xx, Selçuk İnan x (Sinan Gümüş dk. 79 ?), Josue x (Tolga Ciğerci dk. 60 x), Rodrigues x, Yasin xx, Podolski xx

Yedekler: Cenk, Berk İsmail, Kerem Çalışkan, Cavanda

Teknik Direktör: Igor Tudor

Goller: Podolski (dk. 23) (Galatasaray), Özgür Çek (dk. 76) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Podolski (Galatasaray)

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

Çaykur Rizespor: Diallo, Oboabona, Ismail, Özgür, Ümit, Petrucci, Jantscher, Recep, Ahmet İlhan, Mehmet, Edomwonyi



Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Semih, Linnes, Selçuk, de Jong, Yasin, Josue, Rodrigues, Podolski.

Yedekler: Cenk, Ahmet, Sinan, Berk İsmail, Tolga Ciğerci, Kerem, Cavanda.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor 34. randevuda.. İki takım arasında ligde yapılan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 23-5, gol sayılarında da 77-30 üstünlüğü bulunuyor - Süper Lig'de rakibini son 7 maçta 2 kez yenebilen Galatasaray, deplasmandaki son 5 müsabakada ise bir kez galip gelebildi - Rize'de yapılan 16 maçtan 10'unu sarı-kırmızılılar, 4'ünü yeşil-mavili ekip kazandı

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 7 maçtan 2'sini kazanabildi, 4 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.