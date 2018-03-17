Çaykur Rizespor - Adanaspor maçının ardından

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, yedikleri golün bireysel hatalar yüzünden olduğunu dile getirerek, “Bizim için üzücü bir sonuç, 2 puan kaybettik. Avantajı yakaladığımız haftalarda iç sahalarda oynadığımız maçlarda 3 puanla ayrılsaydık eğer çok daha iyi bir avantaj yakalayacaktık. Ligin son haftaları da yaklaştıkça tabi stres de ön plana çıkıyor. Bugünün en büyük sıkıntısı bireysel olarak yaptığımız hatalardan yediğimiz 1 gol. Çok anlatmamıza, söylememize rağmen saha içerisinde bu bireysel hatalar yapılıyor. İlk 45 dakikada iyi olduğumuz söylenemez. Ama ikinci yarı sporcularıma ‘Evet kaybedebiliriz fakat kaybederken mücadele ederek kaybetmek bizim mantalitemize ve karakterimize yansıyan bir durumdur’ dedim. Dolayısıyla ikinci yarı mücadele ederek daha iyi bir şekilde sahada olmamız gerektiğini söyledim. Nispeten hatalar var ama ikinci yarıdaki futbola baktığınızda biraz daha baskı kuran, pozisyonlar yakalayan bir takım görüntüsü içinde olduk. Bunun akabinde de attığımız bir golle berabere bitirmiş olduk. Oyuncularımı kutluyorum. Uzun bir maraton ve uzun maratonda puan kayıpları oluyor. Sıkıntıları bir kenara bırakıp İstanbulspor maçına hazırlanacağız” dedi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise Rizespor karşısında daha cesaretli oynamaya geldiklerini belirterek, “Buraya gelirken takımımızın bulunduğu durum, güvenini kaybeden bir ekipti. Ligin zirvesindeki takım olan Rizespor ile oynayacağımız maç, tekrar takımın güvenini kazanmak adına önemli bir müsabakaydı. Rizespor’un kadro kalitesine saygı duyarak, Rizespor’a karşı cesaretli oynamaya geldik. İlk yarıda istediğimiz pozisyonlar oluşmaya başladı. Neticesinde ilk yarıyı 1-0 önde bitirdik. Skoru koruma adına çok geriye yaslandık” dedi.

Hasan Fehmi Demir – Kubilay Ateş



