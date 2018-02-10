Çaykur Rizespor - Altınordu maçı ardından

Çaykur Rizespor Teknik direktörü İbrahim Üzülmez, basın toplantısında yaptığı açıklamada, basit top kayıplarının mağlubiyetlerinde rol oynadığını söyledi. Üzülmez, "Zor olacağını biliyorduk. Koşan ve mücadele eden bir takımla karşılaştık. Bu kadar tecrübeli orta saha oyuncularım olmasına rağmen çok basit top kayıpları yaşadık. Rakip daha diriydi daha mücadele etti. Kendi içerimizde öz eleştiri yapmamız lazım. Elimde olsaydı 4 tane daha değişiklik yapardım ilk yarı. Bu kadar basit top kayıpları benim canımı sıkıyor" dedi.

Son zamanlarda Çaykur Rizespor üzerinden algı operasyonları yapıldığını ifade eden Üzülmez, "Balıkesir ve diğer rakiplerimizin başkanlarının gözü aydın. Bugün kaybettik, Vedat gol atamadı. Bu başkanları anlamakta güçlük çekiyorum. Sen destek almadın mı belediyeden. Herkes tarafından biliniyor. Neden algı operasyonu yapıyorsunuz? Biz bu maçın üstesinden geliriz. İlk defa kaybetmedik. Senin işin gücün yokta hafta içerisinde takımımla ilgili niye açıklamalar yapıyorsun. Kendi takımın ile ilgilensene. Vedat atamadı, şimdi mutlu musun ? Herkes kendi takımıyla ilgilensin. Biz bu mağlubiyetten ders almamız gerekiyor, onu bir kez daha belirteyim" ifadelerini kullandı.

Altınordu cephesi

Rize'ye galibiyet için geldiklerini belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, "Rize’ye galibiyet için gelmiştik ve gerçekten öyle hazırlanmıştık. 3 galibiyetin verdiği skorla beraber takımın moral ve motivasyonu gerçekten yüksekti. Çaykur Rizespor takımı özellikle hava toplarında çok başarılılar. Onunla ilgili önlemlerimizi alarak çalıştık. Zaman zaman pozisyon bulsalar da gol yemememiz bizim için başarıydı. Hücum çıkışlarıyla gol bulacağımızı biliyorduk" şeklinde konuştu.

Kubilay Ateş

