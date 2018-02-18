Çaykur Rizespor, Balıkesir Baltok maçının hazırlıklarına başladı

Yağmur altında gerçekleşen antrenmandan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, MKE Ankaragücü karşısında adlıkları 4-2’lik galibiyeti değerlendirdi.

Üzülmez, “Rizespor camiasına yakışır bir futbol oynadık. Sahada 10 kişi kalmamıza rağmen formasına sahiplenen takım görüntüsüne sahiptik. Aldığımız bu sonuç bizleri gerçekten mutlu etti. Rakibimizden aldığımız bu üç puan bizi bundan sonraki haftalar için emin adımlarla yolumuza devam etmek için içeride oynayacağımız bir Balıkesir ve arkasından oynayacağımız bir Elazığspor maçı var" dedi.

Rizespor’a karşı ayrı bir motive içerisinde çalışan rakiplerin olduğunu belirten İbrahim Üzülmez, "Bugün Ümraniye sahasında kaybetti. Bu lig zor ve farklı bir lig. Her maçın ayrı bir hikayesi olduğunu daha öncede söyledim. Şu andaki sıralamaya baktığımızda lig yeni başlıyor gibi bir görüntü var. Rizespor’a karşı ayrı bir motive içerisinde hazırlanan rakiplerimiz var. Bizim kalite ve yeteneğimiz var bu kaliteyi daha fazla ön plana çıkartmamız gerekiyor. Oyuncularım MKE Ankaragücü maçında ortaya koydukları dirençli, mücadeleci ve arzulu futbolu inşallah önümüzdeki iki maçta ortaya koyup hedefimize ulaşacağız" dedi.

MKE Ankaragücü maçında sakatlanan oyuncusu Vedat Muriç hakkında konuşan Üzülmez, oyuncusunun önümüzdeki antrenmanda kendisini deneyeceğini söyledi. Üzülmez sözlerine şu şekilde devam etti:

"Son söylemlerden sonra Vedat için nazarlık oldu diyelim. Hem gol atamıyor hem de sakatlandı. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler diyelim. Yarınki antrenmanda kendisini deneyecek ve sonrasında karar vereceğiz. Yaptığımız kadro alternatif bir kadro oldu. Oyuncularım eksik olanların da yerlerini dolduruyor."

Kubilay Ateş – Hasan Fehmi Demir

