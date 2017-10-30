Çaykur Rizespor, Boluspor’u tek golle geçti

Maçtan dakikalar
22. dakikada Samudio sağ kanattan aldığı topla ceza alanına kadar girdi, yerden sert vuruşunda top savunmadan döndü.
57. dakikada topla birlikte soldan ceza alanına giren Jakob’un sert vuruşunda top savunmadan döndü.
59. dakikada Renatko Arapı topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Samudio penaltıyı gole çevirdi. 1-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Özgür Türkalp xx, Soner Maraş xx, Mehmet Kapluhan xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Milosevic xx, Saadane xx, Orhan Ovacıklı xx, Ümit Kurt xx, Mehmet Uslu xx, Robin Yalçın xx, Jakob xx (Oğulcan dk. 76 x), Kweuke x (Halil Sönmez dk. 82 ?), Samudio xxx, Süleyman Koç (Recep dk. 46 x)
Yedekler: Cihan, Muhammet Uysal, Ozan, Sinan, Emirhan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Renato Arabi xx, Alim Öztürk xx, Özgür İleri xx, Rydell Romano Poepon xx, İrfan Başaran x (Sefa dk. 83 ?), Akabueze xx, İshak Çakmak x (Santos dk. 71 x), Melih Okutan x (Mustafa dk. 64 x), Furkan Şener xx, Cengiz Umut Meraş xx
Yedekler: Mahmut Taşkıran, Göksü, Guido Koçer, Pedro Ulloa, Yusuf Gültekin, Furkan, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Samu (dk. 59 pen.) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Saadane, Robin Yalçın, Gökhan (Çaykur Rizespor), Özgür, Alim (Boluspor)
Bayram Ali Sarı