Diğer
Kategoriler

Çaykur Rizespor evinde kazandı

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor, Geçlerbirliği’ni evinde ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Çaykur Rizespor evinde kazandı

21 Ekim 2016 21:23

Maçtan dakikalar

7. dakikada Ahmet’in ceza sahası içerisine gönderdiği topu Oğulcan kafa pası ile Petrucci’nin önüne düşürdü. Petrucci’nin vuruşunda top kaleci Hopf’un ellerinde kaldı.

13. dakikada Kweuke’nin pasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Jantscher, topu ağlarla buluşturmayı başardı. 1-0

17. dakikada İrfan’ın kullandığı serbest vuruşta Can topu kaleye gönderdi. Kaleci Diallo topu kornere çeldi.

34. dakikada ceza sahası içerisinde Ahmet’in şutunda kaleciden dönen topu Kweuke kafa pası ile tekrar kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.

49. dakikada Oğulcan’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet sert bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Top üsten dışarı çıktı.

59. dakikada Aydın’ın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Vedat yerden kaleye gönderdi. Kaleci Dialldo topu kontrol etti.

76. dakikada Uğur’un ceza sahası içerisine ortaladığı topu Vedat ağlarla buluşturdu. 1-1

81. dakikada Khalili’nin ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesi ile maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Kweuke’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

88. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahası içerisinde karambolden topu kaleye gönderen Stancu’nun şutunda Diallo topu çıkarttı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Çınar xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx, Ali Saygın Ögel xxx

Çaykur Rizespor: Diallo xx, Orhan xx, Ümit xx, İsmael xx, Oboabona xx, Jantscher xxx (Emrah dk. 70 xx), Petrucci xx, Robin xx (Tuszynski dk. 77 x), Ahmet xx (Yakoubi dk. 87 ?), Oğulcan xx, Kweuke xxx

Yedekler: Gökhan, Recep, Mehmet, Özgür

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Yılmaz Çalık xx, Serdar xx (Aydın dk. 46 xx), Khalili xx (Landel dk. 86 ?), Ahmet Oğuz xx, Rantie xx (Vedat dk. 46 xxx), İrfan xx, Selçuk xx, Kulusic xx, Uğur xx, Stancu xx

Yedekler: Nihat, Scekic, Muric, Halil, Palitsevich

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Jantscher (dk. 13), Kweuke (dk. 81 pen.) (Çaykur Rizespor), Vedat (dk. 76) Gençler Birliği)

Sarı Kartlar: İrfan, Serdar, Uğur, Selçuk, Ahmet Oğuz, Kulusic, Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Oboabona (Çaykur Rizespor)

Etiketler: çaykur rizespor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!