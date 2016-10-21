Maçtan dakikalar
7. dakikada Ahmet’in ceza sahası içerisine gönderdiği topu Oğulcan kafa pası ile Petrucci’nin önüne düşürdü. Petrucci’nin vuruşunda top kaleci Hopf’un ellerinde kaldı.
13. dakikada Kweuke’nin pasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Jantscher, topu ağlarla buluşturmayı başardı. 1-0
17. dakikada İrfan’ın kullandığı serbest vuruşta Can topu kaleye gönderdi. Kaleci Diallo topu kornere çeldi.
34. dakikada ceza sahası içerisinde Ahmet’in şutunda kaleciden dönen topu Kweuke kafa pası ile tekrar kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.
49. dakikada Oğulcan’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet sert bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Top üsten dışarı çıktı.
59. dakikada Aydın’ın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Vedat yerden kaleye gönderdi. Kaleci Dialldo topu kontrol etti.
76. dakikada Uğur’un ceza sahası içerisine ortaladığı topu Vedat ağlarla buluşturdu. 1-1
81. dakikada Khalili’nin ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesi ile maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Kweuke’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
88. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahası içerisinde karambolden topu kaleye gönderen Stancu’nun şutunda Diallo topu çıkarttı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Serkan Çınar xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx, Ali Saygın Ögel xxx
Çaykur Rizespor: Diallo xx, Orhan xx, Ümit xx, İsmael xx, Oboabona xx, Jantscher xxx (Emrah dk. 70 xx), Petrucci xx, Robin xx (Tuszynski dk. 77 x), Ahmet xx (Yakoubi dk. 87 ?), Oğulcan xx, Kweuke xxx
Yedekler: Gökhan, Recep, Mehmet, Özgür
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Yılmaz Çalık xx, Serdar xx (Aydın dk. 46 xx), Khalili xx (Landel dk. 86 ?), Ahmet Oğuz xx, Rantie xx (Vedat dk. 46 xxx), İrfan xx, Selçuk xx, Kulusic xx, Uğur xx, Stancu xx
Yedekler: Nihat, Scekic, Muric, Halil, Palitsevich
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Jantscher (dk. 13), Kweuke (dk. 81 pen.) (Çaykur Rizespor), Vedat (dk. 76) Gençler Birliği)
Sarı Kartlar: İrfan, Serdar, Uğur, Selçuk, Ahmet Oğuz, Kulusic, Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Oboabona (Çaykur Rizespor)