Çaykur Rizespor Galatasaray maçı şifresiz mi merak ediliyor. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor Galatasaray deplasmanına saatler kaldı. Galatasaray Igor Tudor ile ilk sınavına Çaykur Rizespor’da çıkacak. Peki Çaykur Rizespor Galatasaray maçı şifresiz mi? Çaykur Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray ligde 39 puanla 3.sırada yer alırken Çaykur Rizespor 19 puanla 15.sırada bulunuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor Galatasaray maçını Halis Özkahya yönetecek. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı bugün saat 19.00’da Çaykur Didi Stadı’nda başlayacak. Çaykur Rizespor Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:

Ç.RİZESPOR: Diallo, Mehmet, Oboabona, Ümit, Özgür, Recep, Saadane, Petrucci, İsmael, Oğulcan, Edomwoyi

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, Semih, Linnes, De Jong, Selçuk, Yasin, Josue, Rodrigues, Podolski

GALATASARAY KAFİLESİ RİZE’DE

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için uçakla Trabzon’a geldi. Kafile ardından kara yoluyla Rize’ye geçti. Trabzon Havalimanında az sayıda taraftar tarafından karşılanan sarı-kırmızı ekip burada taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Galatasaray kafilesi daha sonra geniş güvenlik tedbirleri altında kara yoluyla Rize’ye geçti. Güvenlik önemleri altında Rize'ye gelen kafile, konaklayacağı otele yerleşti.

GALATASARAY’DA RİZESPOR MAÇI ÖNCESİ 5 ÖNEMLİ EKSİK

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Wesley Sneijder, Bruma, Carole, Hakan Balta ve Eren Derdiyok yer almadı. Süper Lig’in 21. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Igor Tudor, Rizespor maç kadrosuna sakatlıkları devam eden Wesley Sneijder, Carole, Eren Derdiyok ile Bruma ve Hakan Balta’yı dahil etmedi. Sakatlığı geçen Selçuk İnan ise kadroda yer aldı. Galatasaray kamp kafilesinde bulunan oyuncular: "Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Berk İsmail Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu."

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı şifresiz mi, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevaplarını sizler için derledik. Futbolseverler Çaykur Rizespor Galatasaray için beklemede. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

