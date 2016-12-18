MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Özgür ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte bekleyen Kweuke topu kafayla boş ağlara gönderdi. 0-1
20. dakikada ev sahibinde Kangwa pasını ceza sahasının dışından bulunan Ghilas’a verdi. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda defansa seken top kornere gitti.
32. dakikada ev sahibi atağında Muhammed ceza sahası dışında Hintum’a pasını çıkardı. Hintum, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
47. dakikada Ghilas’ın ceza yayı sağ tarafından vuruşunda kaleci Diallo yerden gelen topu zorlanmadan kontrol etti.
50. dakikada Muhammed’in altı pas içerisine ortasında Kangwa’nnın vuruşunda kaleci Diallo son anda topu kurtardı.
70. dakikada sol kanattan Özgür’ün ortasında üst direğe çarpıp oyun alanına dönen topla buluşan Saadane’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
73. dakikada Larsson’un ceza sahası içine yaptığı ortada Muhammed yarım vole şeklinde vuruşu kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.
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Stat: Kamil Ocak
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Serkan Çimen xx
Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci xx, Barış xx (Mota dk. 75 x), Elyasa xx, Musa xx, Hıntum xx, Abdülkadir xx, Muhammed xx, Fatau xx, Angan xx (Larsson dk. 68 x), Kangwa xx (Orkan dk. 78 x), Ghilas xx
Yedekler: Erten, Şenol, Doğanay, İlhan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Çaykur Rizespor: Diallo xx, Orhan xx, Oboabona xx, Yakoubi xx, Özgür xx Mehmet dk. 84 ?), Robin Yalçın xx, Petrucci xx (Dhurgham İsmail dk. 64 x), Janster xx, Tuszynski xx, Oğulcan xx (Saadane dk. 51 x), Kweuke xx
Yedekler: Gökhan Akkan, Oğuz, Ahmet, Recep
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Kweuke (dk. 14), Saadane (dk. 70) (Çaykur Rizepsor), Hintum (dk. 32) (Gaziantepspor)
Kırmızı kart: Oboabona (dk. 90) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Kweuke, Özgür, Saadane, Tuszynki, Mehmet, Oboabona (Çaykur Rizespor), Elyasa, Kangwa, Ghilas (Gaziantepspor)
(Kazım Uzunöz - Lider Olgun / İHA)