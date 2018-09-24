Çaykur Rizespor, Okan Buruk'u takımın başına getirdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk ile bugün sözleşme imzaladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Çaykur Rizespor yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada sosyal medya üzerinden verilen desteklere teşekkür ederek, "Sayın başkanımıza ve yönetim kurulumuza bu görevi bana layık gördükleri için teşekkür ederim. Ayrıca Rize halkına da, sosyal medyadan verdikleri destek için teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda takımımızı hak ettiği yere en kısa zamanda taşıyacağız. Sabırla, güvenle hep beraber güzel günler geçireceğiz. Taraftarımızın her zaman bizim yanımızda olmalarını diliyorum'' dedi.

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kemal Yardımcı ise yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maçı yeni bir seri yakalayıp, çıkışa geçmemiz için bir fırsat olacaktır. Türkiye'de yaşan Rizelilere sesleniyorum. Gelin bizi bu maçta destekleyin. Yeni havamızı, yeni ruhumuzu yeni hocamız ile tekrardan elde edelim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Okan Buruk'un yardımcıları da belli oldu. Buruk'un yardımcıları şöyle:

"İrfan Saraloğlu, Stjepon Tomas yardımcı antrenör, Can Okuyucu kaleci antrenörü, Dursun Genç kondisyoner, Kaan Arısoy Fitness antrenörü ve Yılmaz Yüksel analist."

Kubilay Ateş - Hasan Fehmi Demir

