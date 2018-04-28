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Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Süper Lige Yükseldi

TFF 1. Ligde bugün oynanan maçlarla birlikte Çaykur Rizespor ile Ankaragücü, Süper Lige çıkmayı garantiledi.

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Süper Lige Yükseldi

28 Nisan 2018 17:28

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