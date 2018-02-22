Çaykur Rizespor'da Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ligin 24. haftasında oynayacakları Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi Üzülmez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ciddiyeti elden bırakmadan yola devam edeceklerini söyleyen Üzülmez, "Şu andaki konumumuz bizleri mutlu ediyor. Nasıl ki rakiplerimiz puan kayıpları içerisinde oldular, eğer biz de rehavet içerisine girersek, rahatlarsak ve bu saatten sonra şampiyon olduk dersek sıkıntı yaşarız. Ciddiyeti elden bırakmadan aynı mücadele ve kararlılık içerisinde yolumuza devam etmek istiyoruz. Sıralamaya baktığımız zaman bu başarı hem oyuncularımın hem başkanımın hem de taraftarımızın başarısıdır. Şu ana kadar gösterdiğimiz performansı bu saatten sonra da göstereceğiz ve hedefimize ulaşacağız" dedi.

Bu hafta karşılaşacakları Elazığspor maçı hakkında da konuşan Üzülmez, "Rakibimizin de hedefleri üst sıralar olduğu için geçtiğimiz hafta Giresun maçından sonra bu maçta da istedikleri sonucu almak isteyeceklerdir. İlk yarıda oynadığımız maç zorlu bir maçtı ve kaybetmiştik. Biz taraftarımızla beraber bütünleştiğimiz zaman neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Oyuncularımda her şeyin farkında ve bilincindeler. Bu ligde her maçın farklı hikayesi var bu maçında farklı hikayesi olacaktır. İnşallah sahaya performansımızı koyup bu maçtan da istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

B.B Erzurumspor maçında sakatlanan oyuncu Robin Yalcın’ın aralarına katıldığını ifade eden Üzülmez, "Robin bugün aramıza katıldı. Abdullah’ın arka adalesinde bir sıkıntı var. Vedat geçen haftaki maçtan aldığı darbeden sonra özveriyle mücadele etmeye çalışıyor. Koray’ın cezası bugün açıklanacak. Biz her oyuncumuza güveniyoruz. Eksik oyuncularımız bizim için önemlidir ama yerine oynayacak oyuncularımızda elinden gelenin en iyisini yapacaktır" dedi.

Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Beşiktaş takımının oynadığı maç hakkında açıklama yapan Üzülmez skorun kendisini üzdüğünü ifade ederek, "Beşiktaş’ın Bayern Münih karşı on kişiyken de müthiş bir performans gösteri. Beşiktaş Türkiye’nin takımı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştı" dedi.

Kubilay Ateş – Hasan Fehmi Demir

