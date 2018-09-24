Çaykur Rizespor'da Hasan Kartal dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Kulübü, bugün Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği yönetim kurulu toplantısında aldığı kararla başkanlık görevine Hasan Kartal'ı getirdi. Toplantı sonrasında gazeteciler ile bir araya gelen yönetim kurulu açıklamalarda bulundu.

Kulübün eski başkanı Hasan Kemal Yardımcı yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor ile Hasan Kartal'a her zaman destek vereceğini ifade etti. Yardımcı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında, Rize Futbol A.Ş bir görev değişikliliğine gitmiştir ve ben yönetim kurulu başkanlığından istifa ederek, benim yerime Hasan Kartal Bey'in gelmesinin kararını aldık. Rize Futbol A.Ş'nin yeni başkanı Hasan Kartal Bey'dir. Dernekle de ilgili ileri ki günlerde dernek genel kurulunun tarihini paylaşacağız ve orada da gerekli işlemleri gerçekleştireceğiz. Hasan Kartal Bey'e her zaman destek vereceğime söz verdim. Şahsım bundan sonra yönetim kurulu üyeliğine devam edecektir.''

"Hasan Kartal: "Çaykur Rizespor'u en iyi yerlere getireceğiz"

Yönetim kurulu kararı ile başkanlık görevine getirilen Hasan Kartal ise açıklamasında, Çaykur Rizespor'u en iyi yerlere getireceklerini belirtti. Kartal sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Başkan Hasan Kemal Yardımcı hasta olduğunu söylüyor ama başkan hasta değildir bana göre başkanımız jokerdir. Hasta olmayacağı anlamına gelmez. Maçlarda yüzünü kopardığını hissettim. En önemli bir sebep budur. Bu görevi bize tebliğ ettiler ama hep beraber olduğumuz için hiçbir sıkıntı olmadan, hep beraber Rizespor'a adapte olarak, başkanımın verdiği destekle Rizespor'u çok iyi bir yere getireceğimizden emin olabilirsiniz. Biz Rizeliyiz. Rize'yi sevdiğimizden dolayı hizmet etmekteyiz. İnşallah hep beraber çok güzel günler göreceğiz. Rizespor'u herkes ilgilendiriyor. Rizeli olan herkes Rizespor'la ilgileniyor.

Hepimiz bir ortak noktada buluştuğumuz için yönetimde bu karara vardık. Kulübün içyapısında büyük bir sallantı olmayacaktır. Ben başkan vekiliydim Sayın Hasan Kemal Başkan ile beraber yürüdük. Ufak tefek değişiklikler olacaktır ama ciddi bir konu olmaz. Etimesgut Belediyespor Kulübü'ndeki başkanlığımı bırakacağım. Etimesgut Belediyespor'u Çaykur Rizespor'un alt yapısı olarak kullanalım diye düşünüyorum. Pazarspor ve Etimesgut Belediyespor'u pilot takım olarak görmek istiyorum. Bunun için bu olay bize avantaj olabilir.''

Kubilay Ateş - Hasan Fehmi Demir

