Çaykur Rizespor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona eriyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligde alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmak için görüşmelere başladı. Kulüp yetkilileri, teknik adam İbrahim Üzülmez ile bugün bir araya geldi. Üzülmez'e, görev değişikliğinin kulübün yararına olacağı söylenildi.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Ligin ilk 4 haftasının ardından gelinen noktada Çaykur Rizespor Kulübünün önünü açmak için bir değişime ihtiyaç duyulduğu kesindir. Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu bu değişim için tüm hususları dikkate alarak çalışma başlatmış bulunmaktadır. Bu bağlamda Teknik Direktörümüz Sayın İbrahim Üzülmez ile ilk görüşme bugün gerçekleştirilmiş olup Salı günü bir görüşme daha yapılacaktır.

4 maç sonucunda 2 puan toplayabilen Çaykur Rizespor 10 puan kaybetmiş ve tüm spor camiası kaybedilen puanların şaşkınlığı dillendirmiştir. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Kemal Yardımcı’nın kaliteli bir ekip oluşturulması amacıyla sarf ettiği büyük çabanın neticeye yansımamış olması büyük taraftarımız gibi yönetim kurulunda da derin bir üzüntü oluşturmuş ve kötü gidişatın sonlandırılması için değişim kararı alınmıştır. Taraftarımız emin olsun ki gerekli tüm değişim ve tedbirleri uygulamakta gecikilmeyecektir."

Kubilay Ateş

