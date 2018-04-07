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ÇAYKUR Rizespor’dan taraftara destek çağrısı

Spor Toto 1. Lig'de yarın kendi sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da, yönetim kurulu üyesi ve futbol şube sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu, taraftardan destek istedi.

ÇAYKUR Rizespordan taraftara destek çağrısı

07 Nisan 2018 13:28

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz Zehiroğlu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, ligin sonuna yaklaşıldığını, rehavete kapılmadan yola devam edeceklerini dile getirdi.  Soğuk kanlı bir futbol ile arzulu ve istekli bir oyun oynayacaklarını dile getiren Zehiroğlu “Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Mutlu sona ulaşmamız için önümüzde beş maç kaldı. Bu maçların hepsi bizim için final. Çok soğuk kanlı, arzulu ve istekli olacağız. Hiçbir rakibimizi asla küçümsemeden mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Takımın seyirci desteğine ihtiyacı olduğunu dile getiren Zehiroğlu seyircilere seslenerek destek istedi. Zehiroğlu “Ligin zirvesinde olan bir takıma yakışır bir seyircimizin olmasını umut ediyorum. Yarın oynayacağımız Eskişehirspor maçın da tribünlerin tamamen dolmasını istiyoruz. Rizelileri maça davet ediyoruz. Taraftarlarımız takımımızı motive etmesi lazım. Kritik bir süreçten geçtiğimizden en ufak hata çok büyük bedeller ödememize neden olur. Çaykur Rizespor camiası olarak bir birlik ve beraberlik içinde bir bütün olup mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Şehir olarak şampiyonluk havasına girdik ama her şeyin daha güzel ve iyi olması lazım” ifadelerini kullandı.  

Hasan Fehmi Demir

Etiketler: çaykur rizespor

 

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