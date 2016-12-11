Mavi-yeşilli takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da oynanan Beşiktaş- Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Arena'nın çevresinde meydana gelen hain bombalı saldırılarda, polis ve vatandaşlarımızın şehit olduğunu, çok sayıda yaralının bulunduğunu büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşadığımız ve acısını en derin şekilde kalbimizde hissettiğimiz hain terör saldırısını lanetleyerek, Aziz Milletimize, güvenlik güçlerimize, stat ve Beşiktaş Kulübü çalışanlarına, taraftarlara ve bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

