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Çaykur Rizespor'dan teröre lanet

Çaykur Rizespor, dün akşam Beşiktaş - Bursaspor maçından sonra yaşanan terör saldırısını yaptığı açıklamayla kınadı.


11 Aralık 2016 12:52

Mavi-yeşilli takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da oynanan Beşiktaş- Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Arena'nın çevresinde meydana gelen hain bombalı saldırılarda, polis ve vatandaşlarımızın şehit olduğunu, çok sayıda yaralının bulunduğunu büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşadığımız ve acısını en derin şekilde kalbimizde hissettiğimiz hain terör saldırısını lanetleyerek, Aziz Milletimize, güvenlik güçlerimize, stat ve Beşiktaş Kulübü çalışanlarına, taraftarlara ve bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
 

Etiketler: çaykur rizespor


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