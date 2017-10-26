ÇAYKUR'un 2015 yılı hesapları incelendi

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Komisyon Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, "Çayların deniz, dere kenarlarına döküldüğü dönemleri biliyoruz. Hamdolsun artık öyle değil. Üretici verdiği çayın parasını kısa vadede alıyor. Ben de bu bölgenin çocuğuyum. Çayın önemini bilen birisiyim. Çay Rize'de, Artvin'de, Trabzon ve Giresun'da her şey. Binlerce vatandaşımızın geçim kaynağı. Biz bunun bilincindeyiz“ dedi.

ÇAYKUR'un da piyasa için çok önemli bir kurum olduğunu belirten Birkan “ÇAYKUR çok önemli bir kurumumuz çünkü piyasayı regüle ediyor. Vatandaşlarımızın üretmiş olduğu çayların Türkiye ve yurt dışına ihraç ederek diğer vatandaşlarımıza ve insanlara ulaşmasındaki en önemli kurum. ÇAYKUR, tarihi bir kurum. Ben burada ÇAYKUR’un kuruluşunu sağlayan, bölgemize çayı getiren ve bu kuruma hizmet eden herkesi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Amacımız sadece denetim değil, ÇAYKUR'un performansını, gelecek projeksiyonlarını da öğrenmek istiyoruz. Çünkü ÇAYKUR'un başarısı hepimizin başarısı. ÇAYKUR'u yakından takip ediyoruz. Artık ÇAYKUR eskisi gibi değil. Son yıllarda sadece çay alımı, çay paralarının zamanında ödenmesi değil, ben eski yılları da biliyorum çayların deniz, dere kenarlarına döküldüğü dönemleri biliyoruz. Hamdolsun artık öyle değil o günler geride kaldı. Üretici verdiği çayın parasını kısa vadede alıyor" ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR’un sadece çayda değil, çayın türevleri ile ilgili de büyük bir piyasa oluşturmuş durumda olduğunu diyen Birkan “Didi bizim yerli içeceğimiz. Ayrıca 'Çayla' çay evleri ve çayın birçok aromalı çeşitleriyle yerini alıyor. İnşallah ÇAYKUR'u daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. ÇAYKUR ne kadar iyi olursa bölgedeki üreticinin cebine o kadar fazla para girecek, bizler de daha lezzetli ve demli çaylar içeceğiz" diye konuştu.

Basına kapalı olarak yapılan toplantının ikinci kısmında ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bayram Ali Sarı