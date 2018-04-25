Çaylar 6 dil bilen çaycıdan

Bingöl’de ağabeyinin yanında çay ocağında çalışan 4 çocuk babası Ahmet Kaymazalp, uzun yıllar inşaat işçisi olarak çalıştı. İşi gereği birçok ülkeye giden Kaymazalp, o ülkelerde kaldığı süre içinde birçok dili de öğrendi. Türkçe'nin yanı sıra Rusça, İbranice, Arapça, Soranice, Zazaca ve Kürtçe'yi rahat bir şekilde konuşan Kaymazalp, müşterilerine farklı dillerde hizmet veriyor. Sempatik tavırlarıyla da müşterilerden tam not alan Kaymazalp, fırsat buldukça başka dilleri de öğrenmeyi istiyor.

Kent merkezindeki esnaflara alışveriş yapmak için gelen turistlere de yardımcı olduğunu dile getiren Kaymazalp, “Bingöl merkezde abimin olan çay ocağında 4 yıldır garsonluk yapıyorum. Burada 70’e yakın esnafa çay bırakıyorum. Giyimci, kuyumcu, zücaciye esnaflarına turistler geldiği zaman onlarda beni çağırıyor ve yardımcı oluyorum. O nedenle herkes tarafından sevildiğimi düşünüyorum ve onlara hizmet etmekten dolayı memnunum” dedi.

Daha önce inşaat sektöründe işçi olarak çalıştığını söyleyen Kaymazalp, "İsrail’e gidip orada 3 yıl çalıştım. Ardından Dubai’ye gittim ve orada da uzun bir süre kaldım. Bu dilleri farklı ülkelere gittiğim için öğrendim. Dubai’nin ardından Kuzey Irak’a gittim ve oradan Bağdat’a geçtim. Genelde Arapçayı daha iyi ve güzel konuşuyorum. İbranice, Soranice ve Rusça’yı da kendimi ifade edebilecek kadar iyi biliyorum. İbranice, Soranice, Rusça, Arapça, Kürtçe ve Zazaca’yı, resmi dilimiz Türkçe kadar iyi konuşuyorum diyebilirim. Çalıştığım farklı ülkelerde ki insanlarla bu şekilde gayet iyi iletişim kurdum” şeklinde konuştu.

Çevredeki esnaf da Kaymazalp'ın, sempatik tavırlarıyla, konuştuğu dille, müşterilerinin her zaman sevdiği biri olduğunu aktardı.

Yılmaz Atar - Sinan Atan

