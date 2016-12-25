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Cazibe merkezlerine 10 milyarlık yatırım talebi

Hükûmet, Doğu ve Güneydoğu’daki 23 ili kapsayan “Cazibe Merkezleri Projesi”nde uygulamaya geçiyor. 2017’de uygulamaya geçilmesi beklenen programa henüz resmî başvuru süreci başlamadan yurt içi ve yurt dışından 10 milyar TL’yi bulan yatırım müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Devletin de 36 milyar TL’lik yatırım yapacağı program sayesinde, özel sektörün pek çok üretimini Doğu ve Güneydoğu’daki 23 ile kaydırması öngörülüyor.

Cazibe merkezlerine 10 milyarlık yatırım talebi

25 Aralık 2016 09:13

Program kapsamında yatırımcılara 7 alanda büyük kolaylık sağlanacak. Danışmanlık Desteğiyle, işe girişeceklere her konuda bilgi sağlanacak. Hazine arazilerinin, yatırım yapmak isteyenlere bedelsiz tahsisini içeren “Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Desteği” verilecek. “Anahtar Teslim Fabrika Binası” desteğiyle, yatırımcılar cüzi bir kirayla fabrikaya kavuşacak. Sıfır Faizli Yatırım Kredisi Desteği olacak. İki yıl anapara ödemesiz, yedi yıl vadeli faizsiz destek sağlanacak. Faiz indirimli ‘İşletme Kredisi Desteği’ sağlanacak. Kredi Garanti Fonu da teminat sağlayacak. Diğer bölgelerdeki yatırımlarını “Cazibe Merkezleri Programı” kapsamındaki illere taşımak isteyenlere “Üretim Tesislerini Taşıma Desteği” verilecek. Hazine taşınmazlarında çağrı merkezi ve veri merkezi yapımı için tahsis sağlanacak. Koordinasyon ise Kalkınma Bankası üzerinden sağlanacak. Bu sayede yatırımcılar, Ankara’ya uğramadan gerekli imkânlara erişebilecek. 

Oğuzhan Şahin - Türkiye gazetesi


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