Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Summer Garden’ın katkılarıyla TRT Müzik, Dream TV ve Radyo D’nin de medya sponsoru olarak destek verdiği Alanya Uluslararası Caz Günleri, 13. yılını kutluyor. Bugüne kadar Türkiye’den ve yurt dışından 150’yi aşkın sanatçıyı ağırlayan Alanya Uluslararası Caz Günleri, bu yıl da yine dopdolu bir program ile sanatseverlerle buluşacak.

29, 30 EYLÜL-01,02 EKİM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK

29,30 Eylül - 01,02 Ekim 2016 tarihleri arasında tarihi Kızılkule Meydanı’nda Alanya Kalesi’nin ışıkları altında gerçekleşecek 13. Alanya Uluslararası Caz Günleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü caz sanatçılarını Alanya’da ağırlayacak. Alanya Uluslararası Caz Günleri açılışını, ABD’de, Budapeşte ve Dubai’de konserler veren ayrıca İstanbul Uluslararası Caz Festivali, Ankara Uluslararası Caz Festivali, Akbank Uluslararası Caz Festivali gibi festivallerde yer alan Ece Göksu’nun performansıyla yapacak. Ece Göksu, dünyanın en prestijli GRAMMY müzik ödülünü kazanan Armonika sanatçısı Gregoire Maret ile 29 Eylül Perşembe 20.30’da sahne alacak.

30 EYLÜL

Caz Günleri, 30 Eylül Cuma 20.30’da Makedonya Makfest Şarkı Yarışması’nda en iyi yorumcu ödülünü alan, Avustralya South Pasifik Şarkı Yarşması’nda ve Mısır Kahire Şarkı Yarışması’nda dünya 3.’lüğü ödüllerini ülkemize kazandıran Eser Taşkıran&Eser Taşkıran Quartet’la devam edecek. Eser Taşkıran aynı zamanda Harun Kolçak, Burak Kut, Zeynep, Yaşar Kurt, Haluk Levent, Ömür Göksel gibi bir çok pop şarkıcısının albümünde besteci, aranjör, piyanist, tonmayster gibi görevler de üstlenmiştir. Taşkıran’ın çalışmaları arasında en önemlisi Barış Manço’nun 41 yıllık sanat hayatını ortaya koyduğu “Mançoloji” albümüdür.

Aynı gece saat 22.00 de vokalistlik, beste ve söz yazarlığı, aranjörlük, reklâm ve film müziklerinin yanı sıra, pop müziği şarkıcılarına şarkılar verip, düzenlemeler yapan duayen sanatçı Vedat Sakman, Alanya Caz Günleri’nde sevenleriyle buluşacak.

1 EKİM

Macaristan’da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yılda 200 den fazla konser veren, 64’ten fazla albümleri olan, Televizyon Show programı yapan ve her yıl milyonlarca izleyici tarafından büyük bir dikkatle takip edilen, Avrupa, ABD ve Uzak Doğuda turnelere çıkan Dixie Kings Of Hungary grubu 01 Ekim 2016 Cumartesi saat 20.30 da sahne alacak.

Aynı gece saat 22.00’da Rachelle Jeanty&The Afrojazz Experıence grubu da Türk ve yabancı hayranlarına en başarılı parçalarını seslendirecek.

2 EKİM

Alanya Caz Günlerinin son gününde ise 02 Ekim Pazar saat 20.30’da Bakü Müzik Akademisi mezunu, uluslararası yarışmalarda ödüller alan, besteci, piyanist ve aranjör genç bir müzisyen Etibar Asadli sahne alacak. Etibar Asadlı’ya bu gecede özel konukları Samira Efendiyeva ve Shehriyar Imanov eşlik edecek.

Sonbaharın kendisini göstermeye başladığı bugünlerde caz tutkunlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sunmayı planlayan Alanya Belediyesi, tüm caz severleri 29,30 Eylül - 01,02 Ekim 2016 tarihlerinde Alanya - Kızılkule Meydanına davet ediyor.