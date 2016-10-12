Siyah-beyazlı kulübün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yenilenen bölümlerini tanıtan Ahmet Nur Çebi, ardından basın mensuplarıyla sohbet etti.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan lider olarak çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Çebi, haftaya Şampiyonlar Ligi’nde Napoli deplasmanında oynanacak maçla alakalı, "Birinci olmamız lazım. Napoli’ye gideceğiz. Biz de iyi takımız, Napoli de iyi takım. Neden kazanmayalım? Grupta ikincilikten aşağı kafamızda zaten yok, hayal bile etmiyoruz. Birinci olarak çıkmak ana hedefimiz" ifadelerini kullandı.

"Bir çeyrek final bir final"

Ahmet Nur Çebi’ye, "Şampiyonlar Ligi’nde bir çeyrek final mi yoksa UEFA Avrupa Ligi’nde finali mi?" gelen bir soru üzerine, "Bir çeyrek finali oynayalım, bir de finali oynayalım. Hedeflerimiz var. Burada ’Niye yapamıyoruz?’ diye oturmuyoruz. En yüksek noktaya oynayabilmeyi istiyoruz" şeklinde yanıtladı.

"Geçen sezonda takımımız..."

Ligde geride kalan haftaları ve takımın performansının değerlendirmesi istenilen Ahmet Nur Çebi, şöyle konuştu:

"Geçen sezon da takımımız bu kadar başarılıydı. Şimdi daha iyi puan almış durumda. Geçen sezona göre negatif düşünce içinde olunmasını doğru bulmuyorum. Biz ümitliyiz, keyif alıyoruz. Takımın daha da iyi olacağını biliyoruz. Nokta transferler oldu. Hepsi çok faydalı. Kulübün imkanları, tasarruf politikaları ve UEFA kriterleri içinde en iyileri yapılmıştır."

"Çok iyi oyuncular var"

Takıma ve hocaya güvenlerinin pozitif olduğunu kaydeden Çebi, "Kadro genişliği konusunda sorun görmüyorum. Çok iyi oyuncular var. Hocamız hepsinden maksimum fayda nasıl alacağını görmeye çalışıyor. Kadronun dizayn edilmesi doğaldır. Geniş kadro bize katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Taraftarları suçlamaya, yermeye hakkım yok"

Kısa bir süre önce taraftarların Tolga Zengin’e gösterdiği tepki sorulan Ahmet Nur Çebi, "Futbolcunun mesleği ve profesyonel yapı içinde bu tür şeylerle karşılaşmak doğal. Karşıdaki taraftar, beğendiğini veya beğenmediğini telaffuz edebilir. Taraftarları suçlamaya, yermeye hakkım yok. Tolga da profesyonel olarak bunları kabul etmek zorundadır. Başarı olduğu takdirde zaman zaman taraftarlar Tolga’yı zaten kucaklıyor. Taraftarlara söylemek istediğim; Tolga sizin kaleciniz, ona karşı çok motive edici davranırsanız Beşiktaş’a o kadar katkı verirsiniz" açıklamalarında bulundu.

"Gomez ve Töre ile ilgili planımız söz konusu değil"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mario Gomez ve Gökhan Töre’nin devre arasında takıma döneceği yönündeki çıkan haberlerle alakalı, "Gomez veya Gökhan ile ilgili planımız şu an söz konusu değil. Onların durumu, bizim durumumuz gerektirirse gündeme gelir. O gün bu konunun gündeme gelmeyeceği anlamına gelmez. Şartlar neyi gerektiriyorsa, neye ihtiyaç varsa ve karşı tarafın ilgi, alakası bulunuyorsa; kulübümüzden talep gelirse görevimiz bunu gerçekleştirmek. Ama bu aşamada söz konusu değil" dedi.

"Allah selamet versin"

Gomez’in, "Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak bir takıma gitmek istiyorum" şeklinde yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Çebi, şöyle konuştu:

"Allah selamet versin. Gomez, burada görevini tamamlamış. Beşiktaş formasını giyen her futbolcu alakam içindedir. Başka formayı giyen futbolcu ilgi ve alakam içinde değil."

"Teşhisi biz koymadık"

Porto’dan kiralanan santrfor Vincent Aboubakar hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi, "Aboubakar’ın kötü çıktığı teşhisini biz koymadık. Herkesin düşüncesini eleştirecek durumda değiliz. Aboubakar’ın faydalı olacağına inanıyoruz. Bir oyuncu takıma geldiğinde süreç geçiyor. Aboubakar’ın da bu süreci rahatlıkla aşabilecek kişiliği var. Teknik olarak faydalı buluyoruz" şeklinde konuştu.

Eto’o ve Sosa

Yaz transfer sezonunda Antalyasporlu futbolcu Samuel Eto’o ile herhangi bir görüşmelerinin olmadığını ifade eden Çebi, Sosa hakkında ise, "Sosa’nın bilemediğimiz ve kendinden kaynaklanan, özel durumdan dolayı bize baskısı olmuştur. O baskıya dayanamaz hale geldiğimiz için kendisini yolcu etmek zorunda kalmıştık. Birinci görevimiz Sosa’yı burada tutmaktı. Ama insanı durumlardan dolayı sonuç bu olmuştur. Ben kulübün kazandığı paraya bakarım. Fenerbahçe’ye bir liraya mı gider, yüz milyona mı gider bilemem" ifadelerini kullandı.

Caner ile Cenk’in kavgası

Dün idmanda tartışan Caner Erkin ile Cenk Tosun arasındaki gerilim ile ilgili sorulan soruya Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bu onların hırslı çalıştığını gösterir. Çocukların negatif etkilenmediği ortada. Hırslarıyla, birbirleriyle çarpışmaları ufak tefek söylemler, incitmeyecek bir şey ifade edilmemeli, gereksiz abartılar. Antrenman yapan, birbirlerine karşı oynayan her insanın başına sonuçta bunlar gelebilir. Sonuçta halen birbirlerini seviyorlar. Daha fazla birbirlerini sevmeye başlıyorlar" dedi.

Yalçın Karadeniz sorusu

Beşiktaş’ta Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz’in disiplin kuruluna sevk edilmesiyle ilgili alınan kararı da değerlendiren Çebi, Beşiktaş’ın gerçek sahibinin genel kurul olduğunu ifade ederek, "Genel kurulda bu kulübü yönetecek kurullar seçimle oraya gelir. Kuruldaki kişiler de seçimle gelir. Beşiktaş’ın bir tüzüğü vardır. Orada kurulların ne yapacakları ne yapmayacakları yazılmıştır. Gereği neyse o yapılır. Her kurul kendi içinde bağımsız çalışır. Hiçbir kurulun telkinde bulunma, denetleme amacı olamaz. Bu Beşiktaş’ın duruşuna da uymaz. Kurullar bağımsızdır. Kendi işlevini tüzüğe uygun olarak yerine getirmelidir" diye konuştu.