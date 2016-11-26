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Çebi’den Fenerbahçe yorumu

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisiyle ilgili, “Başakşehir gibi o da önemli bir maç. Hepsi o, bir fark olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Çebiden Fenerbahçe yorumu

26 Kasım 2016 23:29

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan siyah-beyazlı kulübün 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın ikinci devre daha iyi oynadığına dikkat çekerek, “Her iki takımın da ligde bulunduğu yer zaten maçın çetin geçeceğini gösteriyordu, nitekim de öyle oldu. İlk devre çok iyi bir Başakşehir seyrettik. İkinci devre toparlanmış bir Beşiktaş. İkinci devrelerde daha iyi toparlanıp oynuyoruz, inşallah bunu ilk devrelere taşıyabiliriz. Bizim için önemli bir maçtı, alabilsek çok iyi olacaktı. Başakşehir’i de tebrik ediyoruz. Onlarda güçlü ve iyi bir takım” dedi.

“FENERBAHÇE MAÇININ BİR FARKI YOK”

Çebi, Fenerbahçe derbisiyle ilgili ise, “Başakşehir gibi o da önemli bir maç. Hepsi o, bir fark olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

“BUNLAR MAZERET OLAMAZ”

“Başakşehir maçının, Avrupa maçından sonrasına denk gelmesinin bir dezavantaj oluşturduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Çebi, “Siz büyük bir takımsınız. Her maç Avrupa maçının sonrasına gelecektir Avrupa’da maç yaptığımız sürece. Dolayısıyla bunlar mazeret olamaz” cevabını verdi.

“DOĞRU KARARDI”

Maçın hakemi hakkındaki soruyu da cevaplayan Çebi, “Şahsi bir sporsever olarak söyleyebilirim; kesinlikle çekip düşürdüğü bir yerde faul verdi, doğru bir karardı” şeklinde konuştu.

“TARAFTARIMIZIN KEYİFLE FENERBAHÇE STADINDA MAÇ SEYRETMESİ LAZIM”

Fenerbahçe maçında Beşiktaş taraftarlarının da yer almasını değerlendiren Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş her sene efendi. Bunu bu sene daha iyi algılatmamız lazım. Dolayısıyla bizim taraftarımızın zevkiyle, keyfiyle yıllar sonra gidip Fenerbahçe stadında maç seyretmesi lazım. Onlardan da bunu bekliyoruz. Hiç tereddüdümüz yok” açıklamasında bulundu.

Etiketler: Beşiktaş Kulübü 2 Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi


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